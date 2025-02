Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Sheila si alleano per fermare Luna?

Anticipazioni TV

Luna potrebbe diventare un pericolo per Steffy. La Forrester, nelle prossime puntate di Beautiful, potrebbe decidere di allearsi con Sheila per fermare la Nozawa. Succederà davvero negli episodi della Soap, in arrivo negli USA e presto su Canale5?

Le ultime puntate americane di Beautiful e gli ultimi eventi accaduti nella Soap, ci hanno fatto particolarmente preoccupare. Abbiamo la certezza che la vita di Finn e Steffy stia per essere travolta da una verità nascosta per troppo tempo e che la Forrester, dopo quanto scoperto, sarà talmente sconvolta da non sapere cosa fare. Temiamo che la figlia di Ridge cercherà in ogni modo di evitare che tutto cambi all’improvviso e che nella sua famiglia arrivi un’altra assassina. Ci azzardiamo quindi a fare un’ipotesi. Steffy potrebbe mai allearsi con Sheila per fermare Luna? Andiamo con ordine.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna è figlia di Finn!

Steffy e Finn potrebbero essere al capolinea e la colpa sarebbe di Li. La dottoressa ha indagato sulla paternità di Luna, convinta che la ragazza fosse figlia di Jack e che quindi sua sorella l’avesse tradita con il marito. Ma la verità è stata ben altra e ha rivelato che l’unico uomo che Penelope non ha avvicinato è il suo ex cognato. Ma la donna, molto più giovane della sorella e spirito libero, ha invece avuto una relazione con Finn durante gli anni del college del ragazzo. Luna è con molta probabilità la figlia del bel dottore e già ci immaginiamo il momento in cui Steffy lo verrà a scoprire. La Forrester sarà sconvolta non tanto dal sapere che il consorte ha avuto una prima figlia di cui non sapeva di essere il padre ma sarà terrorizzata dall’idea che questa sia un’assassina che ha cercato di liberarsi pure di lei.

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Steffy terrorizzata da Luna

Steffy scoprirà presto della notte d’amore tra Finn e Poppy e la cosa la sconvolgerà come lascerà senza parole pure Li e Jack, che si sentiranno traditi – entrambi – da Penelope. Il dottore si ritroverà ad avere una figlia ormai adulta e che ha sempre creduto essere sua cugina. Il ragazzo – ormai abbiamo imparato a conoscerlo – cercherà di ricostruire un rapporto con lei e soprattutto vorrà prendersi le sue responsabilità di padre. Sua moglie non sarà per nulla felice di avere una pazza assassina in casa e si troverà sia davanti a Finnegan che a Bill, decisi ad aiutarla a riprendersi la sua vita. La figlia di Ridge tenterà di fare di tutto per fermare la deriva che sta prendendo la situazione e potrebbe persino chiedere aiuto a Sheila, per impedire che una nuova minaccia si intrometta nella sua famiglia.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Steffy e Sheila non si fidano di Luna

La nostra è una supposizione molto particolare, lo ammettiamo, ma nel mondo di Beautiful tutto è possibile. Non escludiamo del tutto che Steffy possa chiedere a Sheila di darle una mano a fermare Luna e a tenerla almeno a bada.

Luna è figlia di Finn e questo rende Sheila sua nonna ma la Carter potrebbe non essere poi così felice di ritrovarsi una nipotina così spietata in famiglia. Ricordiamoci che la Nozawa ha ucciso a sangue freddo sia Tom che Hollis, legati alla rossa e a Deacon non solo da vincoli di lavoro ma anche di amicizia. La donna potrebbe quindi vedere nella ragazza una potenziale minaccia per tutta la sua famiglia, esattamente come pensa Steffy.

Beautiful Anticipazioni e Trame Puntate Americane: Steffy e Sheila alleate contro Luna

Sarebbe un colpo di scena assurdo vedere due rivali di una vita schierarsi dalla stessa parte ma Luna si è resa capace di uccidere il suo stesso padre e la moglie di suo cugino (padre) solo per mantenere la sua agiata vita con Bill. E ha pure incolpato sua madre Poppy, facendola finire in prigione. Certo con la sua mamma aveva un conto in sospeso, a detta sua, per la vita terribile che ha passato ma Tom e Hollis erano innocenti e anzi l’avrebbero aiutata.

Cosa esclude quindi che la giovane non prenda di mira Hayes o Kelly o persino Sheila? Insomma Luna e la sua vena omicida preoccuperanno Steffy di sicuro ma potrebbero scatenare pure la Carter, decisa a impedire che la sua nipotina possa fare del male a qualcun altro della sua famiglia o comunque a lei caro. Per questo le due potrebbero mettere da parte l’astio e trovare un accordo e chissà se questa alleanza possa dare alla rossa la possibilità di poter passare, almeno qualche ora, con Hayes e Finn, a cui lei sembra aver “rinunciato” per amore di Deacon e per amore di pace. Succederà? Lo scopriremo presto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.