Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Finn al capolinea per colpa di Li e Luna? È possibile!

Le anticipazioni americane della Soap Beautiful ci rivelano che il matrimonio tra Steffy e Finn potrebbe dover affrontare un altro momento di crisi e stavolta non reggere il colpo. Ma cosa potrebbe accadere ai due innamorati e perché la colpa sembrerà essere di Li... e di Luna? Scopriamolo insieme.

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, Steffy e Finn potrebbero essere travolti da uno scandalo terribile. Parliamo con il condizionale ma è quasi certo che una verità, tanto voluta da Li, finirà per distruggere non tanto la vita della dottoressa quanto quella di suo figlio. Di certo questo non era l’intento del medico, che voleva solo un po’ di giustizia per sé, dopo aver creduto di essere stata tradita dalla sua stessa sorella. Ci spieghiamo meglio e andiamo per ordine in questa intricata storia che farà molto male a Steffy!

Beautiful Anticipazioni Americane: Li indaga sulla vera paternità di Luna

In queste settimane vi abbiamo rivelano, con alcuni nostri articoli, che Li sta indagando sulla vera paternità di Luna. La dottoressa è convinta che Poppy abbia avuto una relazione con Jack e che quindi il suo ex marito sia il padre della ragazza. Ha quindi affrontato entrambi in un confronto molto acceso, dopo il quale ha prelevato un campione di sangue all’ex marito e ha proceduto a fare un altro test. E… sorpresa!

Luna Nozawa è pronta a tornare alla ribalta e lo farà con uno scoop sensazionale e con un nuovo padre, che si occuperà sicuramente di lei. E questo papà sarà, quasi certamente, Finn, con cui sua madre ha avuto una notte d’amore – di cui il giovane probabilmente manco si ricorda – da cui ha avuto sua figlia. Ecco il motivo per cui è fuggita a gambe levate dalla città, per cominciare una nuova e caotica vita.

Beautiful Anticipazioni e Trame Americane: Finn scopre di avere una figlia!

Li ha sicuramente ragione nel pensare che sua sorella l’abbia tradita ma stavolta Jack non c’entra nulla. Non è lui il padre di Luna e la donna lo scoprirà facendo un secondo test del DNA. La dottoressa scoprirà una corrispondenza tra il patrimonio genetico del suo ex marito e quello di sua nipote ma comprenderà che la parentela non è diretta. Insomma, Li capirà che Jack è il nonno di Luna e ovviamente griderà allo scandalo molto più di quanto non avrebbe fatto se avesse confermato la sua teoria iniziale.

E Finn? Bé lui scoprirà di avere una figlia e non una cugina! Già immaginiamo la scena del dottore che comprende che la pazza che ha tentato di uccidere sua moglie, è una sua parente. E questo rende Luna la nipote di Sheila… e si spiegherebbe tutto. Ma la novità non lascerà “solo” tutti a bocca aperta ma metterà in difficoltà il matrimonio di Steffy. Sì perché la Forrester non potrà accettare un'altra criminale in famiglia.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Steffy e Finn in crisi per causa di Li!

Siamo certi che quando Steffy scoprirà che Luna è figlia di Finn, darà di matto. La Forrester si troverà con non una ma due criminali in famiglia e persino parenti tra loro. Sì perché, come abbiamo detto, Sheila sarà la nonna di Luna! Una prospettiva inquietante per la figlia di Ridge. Suo marito, ne siamo sicurissimi, tenterà di rimediare alle sue assenze come padre e non potrà recidere il suo rapporto con la ragazza.

Sì perché stavolta il dottore si troverà a fare i conti con una figlia, che non sapeva di avere e con cui ha comunque avuto un rapporto quando era più piccola. Insomma Finn non vorrà Luna lontana da lui e questo darà alla Nozawa anzi alla Finnegan, il modo di tornare in auge e magari anche di allearsi con nonna Sheila (ci vengono i brividi a nominarla così) per mettere Steffy in un angolo. E che occasione d’oro avrà la Carter. Avrà una nipotina con il suo stesso istinto omicida e che ha già preso di mira Steffy, la sua rivale. Insomma Steffy dovrà vedersela con due nemiche ma stavolta non riuscirà a convincere il marito a stare lontano da sua figlia.

Questo creerà una crisi insanabile e sarà tutta colpa di Li, che se non avesse voluto vendetta contro Jack, non avrebbe messo in pericolo suo figlio. La verità sarebbe sicuramente uscita fuori prima o poi e capiamo in parte pure la dottoressa… ma che caos sta per arrivare nelle trame di Beautiful!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.