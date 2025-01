Beautiful Anticipazioni Americane: Finn confessa la notte d'amore con Poppy e teme di essere il padre di Luna

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Finn ha rivelato di ricordare perfettamente la sua notte d'amore con Poppy e di aver avuto, da subito, il dubbio che la ragazza fosse sua figlia. Il dottore ha chiesto un confronto con la zia... ma lei gli rivelerà la verità? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap.

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano una verità che non immaginavamo proprio. Nelle puntate della Soap, andate in onda nei giorni scorsi sulla CBS, è emerso che Finn ricorda perfettamente della notte d’amore passata con Poppy e ora, con la sicurezza che né Bill, né Tom né Jack siano in padre di Luna, il dottore teme di essere lui il papà della ragazza e vorrebbe saperlo una volta per tutte. Ma vediamo insieme, nel dettaglio, cosa è successo e che conseguenze avrà tutto questo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn ammette di essere stato a letto con Poppy

È ormai un anno che pensiamo che Finn sia il padre di Luna e dopo test di paternità falsi e omicidi inutili, sta arrivando la conferma che il marito di Steffy è in vero papà della Nozawa. Per tutto questo tempo abbiamo pensato che il dottore non avesse idea di poter essere diventato genitore ben prima che arrivasse Hayes e abbiamo sempre creduto che lui e Poppy avessero avuto una notte d’amore alcolica e drogata, tanto da non essere ricordata dal ragazzo. Ebbene le puntate americane di Beautiful hanno smentito questa nostra teoria e ora sappiamo con certezza che il medico rammenta perfettamente di essere andato a letto con la sua zia adottiva e di aver pure avuto dei dubbi sulla sua gravidanza.

Beautiful Anticipazioni Puntate Americane: Finn sapeva di poter essere il padre di Luna

Finn ha raccontato di aver passato dei momenti magici insieme a sua zia Poppy, l’unica persona, nella sua famiglia, in grado di capirlo e di non farlo sentire solo. I due, presi da un momento di passione, sono finiti a letto insieme. Niente di troppo scabroso visto che non sono parenti e il dottore, all’epoca, era maggiorenne. Certo è che i due, per non turbare la famiglia e per evitare a Li prendesse un colpo – visto che Penelope è sua sorella e stavolta di sangue - hanno deciso di tenere per sé quanto accaduto e di tornare a comportarsi come zia e nipote. Penelope ha però scoperto di essere incinta e il giovane Finnegan si è subito preoccupato di chiederle se potesse essere lui il padre. Penelope lo ha rassicurato con ogni mezzo ma ha di fatto lasciato Los Angeles per allontanarsi dalla sua famiglia e per evitare di dover dare una risposta, prima o poi, su chi fosse il genitore di sua figlia.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Finn distrutto dai dubbi

Poppy è riuscita a tenere nascosta la verità su Luna per diversi anni ma ora che la ragazza ha fatto quello che ha fatto e che Li ha accusato Jack di averla tradita con sua sorella, si sta trovando con le spalle al muro. Finn non ha impiegato molto per tornare a chiederle se lui sia o no il padre della Nozawa e se quel giorno, di tanti anni anni fa, lei non gli avesse detto una bugia per evitare di affrontare le conseguenze dei loro gesti.

Finn vuole sapere la verità anche se ci chiediamo perché proprio ora e perché non abbia voluto affrontare di nuovo questo argomento, quando ha scoperto che la sua cuginetta desiderava ardentemente scoprire chi fosse il suo papà. Ci saremmo aspettati, da uno come lui, che prendesse subito i campioni di DNA e si accertasse dei dubbi. Ma evidentemente la questione Sheila e matrimonio di questa con Deacon e l’assassinio – rivelatosi fasullo – della Carter da parte di Steffy, lo hanno distratto da questa situazione.

Noi la curiosità l’avremmo comunque avuta e qualcosa forse avremmo davvero fatto, almeno se lavorassimo come lui in un ospedale. Ma meglio tardi che mai, come si suol dire. Certo è che Finn ora dovrà affrontare sua moglie e a cui dovrà rivelare prima di essere andata a letto con sua zia – e questo, vista la famiglia della Forrester, non dovrebbe spaventare la ragazza – e poi che la giovane che ha tentato di ucciderla, è imparentata in modo stretto con lui. Non ci stupiremmo se la figlia di Ridge cominciasse a pensare che i geni di suo marito siano votati all’assassinio… e che Hayes possa un giorno diventare come il padre, la nonna e la sorella. Ahia!

