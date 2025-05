Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Hope socie in affari? Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate americane di Beautiful la tregua tra Steffy e Hope potrebbe trasformarsi in un'alleanza negli affari. Possibile che le due ragazze diventino socie? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap e cosa potremmo presto vedere anche su Canale5.

E se vi dicessimo che la Hope for the Future potrebbe essere riaperta e che alla sua guida potrebbe esserci Steffy, come reagireste? Bé probabilmente come noi quando abbiamo scoperto che questo potrebbe accadere nelle prossime puntate americane di Beautiful. Ma come è possibile che la linea di abbigliamento di Hope sia riportata alla Forrester e che addirittura Steffy se ne voglia occupare? Rincuoriamo sin da subito i fan della piccola Logan: Hope non abbandonerà la sua collezione ma troverà una nuova socia in affari, che l’aiuterà a rilanciarla e come sicuramente avrete capito, si tratterà della figlia di Ridge.

Ma come si potrà arrivare a questo? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Tra Steffy e Hope è finalmente tregua

Steffy ha rivelato a Hope tutto su Liam e ha confessato alla sua sorellastra di non volerla tenere all’oscuro di questo terribile momento per darle l’opportunità di prepararsi al peggio ma anche per tutelare la piccola Beth che – come Kelly – sta per perdere suo padre. Questo gesto ha colpito profondamente la Logan che si è lasciata andare a un pianto a dirotto tra le braccia della Forrester. Le due ragazze si sono ritrovate a essere unite come non mai e sono perfettamente consapevoli di doversi fare forza a vicenda per permettere che le loro figlie, sorellastre di sangue, non smettano mai di crescere insieme e possano essere felici nonostante la scomparsa del loro adorato papà. Steffy ha persino confessato a Finn di essere l’unica persona che può capire la figlia di Brooke. Insomma la morte imminente di Liam ha creato una tregua tra le due rivali, che potrebbe durare molto più di quanto immaginiamo.

Beautiful: Steffy e Hope da nemica ad amiche e socie in affari

Liam ha espresso il suo ultimo desiderio ovvero quello di vedere le sue ex mogli in pace. Lo Spencer potrebbe veder realizzato questo sogno prima di morire e questo grazie a Steffy, che ha deciso di informare Hope della morte dello Spencer e di non tenerle nascosto nulla. Le due giovani avranno forse, e finalmente, la possibilità di chiarirsi una volta per tutte e di snocciolare i loro problemi. Nessuna delle due si è comportata in modo corretto con l’altra e chi per un motivo e chi per un altro, hanno finito per darsi battaglia senza considerare la possibilità di allearsi tra di loro e di mettere fine, una volta per tutte, alla rivalità tra le loro madri ma anche di punire Ridge per il suo comportamento ambiguo. Ma nulla è perduto. Potrebbe infatti succedere proprio ora e sarebbe una bella svolta per le trame di Beautiful, che sì perderebbero una rivalità storica ma guadagnerebbero dei nuovi spunti per le prossime stagioni.

Steffy e Hope potrebbero decidere di mettere un punto non solo alla loro guerra personale ma anche professionale, riportando la Hope for The Future in auge, stavolta con grandi novità e con degli aiuti in più, che potrebbero non far fallire più la linea. Insomma le due ragazze potrebbero diventare amiche e socie.

Steffy e Hope socie in affari, sarebbe un colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful

Non ci sono ancora anticipazioni che ci confermano che questo possa accadere e sono solo delle supposizioni sulla base di quello che sta accadendo nelle puntate americane di Beautiful. Potrebbe però davvero succedere che Steffy e Hope, dopo aver fatto pace tra loro, possano pensare agli affari. La Forrester potrebbe capire l’importanza di avere Hope dalla sua parte e nella sua azienda, per garantire un futuro ancora più roseo alla piccola Beth, sorella della sua adorata Kelly. Le due ragazze potrebbero capire di poter collaborare con dei ruoli ancora più definiti rispetto al passato. Steffy potrebbe assumere la direzione vendite della linea della sorellastra e la Logan potrebbe invece tornare a dedicarsi all’aspetto creativo della sua linea, con l’aiuto di Zende Forrester. Insomma le due potrebbero pensare di riunire la famiglia Forrester-Logan nel modo in cui avrebbero dovuto fare le loro mamme e Ridge anni prima. Sarebbe un sodalizio piuttosto inaspettato e un colpo di scena davvero strepitoso e potrebbe accadere eccome. Noi aspettiamo di capire se succederà e come sempre vi terremo aggiornati ma aggiungiamo anche di sperarlo davvero, per il bene di tutte le famiglie protagoniste di Beautiful ma anche per le piccole Kelly e Beth, che meritano di crescere in modo più sereno rispetto a quanto successo alle loro mamme.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.