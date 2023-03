Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy distrugge Hope. La Forester deve chiudere la Hope for the Future

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Steffy dovrà prendere una decisione molto difficile riguardo Hope e la sua collezione. La Hope for the Future continuerà ad accumulare insuccessi e la Forrester sarà costretta a chiuderla. Scopriamo insieme cosa vedremo negli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che per Hope sono in arrivo altre brutte notizie. Dopo aver perso la custodia di Douglas che ha scelto di vivere con Steffy, la Logan dovrà affrontare nuove problematiche a lavoro. La Hope for the future rischierà concretamente di chiudere, dopo aver collezionato una serie di insuccessi e aver causato enormi perdite economiche alla Forrester Creations. A informarla di questa brutta novità sarà Steffy, che non potrà purtroppo fare nulla per proteggere il lavoro della sua sorellastra.

Anticipazioni Americane Beautiful: Grande tensione per Hope e Steffy

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato, e ve lo abbiamo raccontato anche noi, nei nostri articoli precedenti, che Steffy e Hope si troveranno a dover gestire una situazione molto complicata e complessa, che riguarderà Douglas. Il piccolo Forrester sceglierà di vivere con sua zia Steffy, stanco di vedere i suoi genitori combattere per la sua custodia. La decisione del bambino metterà Steffy in grande difficoltà sia con suo fratello che con la sua sorellastra. La figlia di Ridge si troverà infatti a non poter tradire la fiducia che suo nipote ripone in lei ma anche a dover rassicurare Hope, che non permetterà a Thomas di usare questa novità a suo piacimento. La Logan avrà infatti il timore – e lo condividerà con la Forrester – che il suo ex compagno sfrutti sua sorella per riconquistare la fiducia del figlio e riesca quindi a farsi strada, mettendo lei fuorigioco. Steffy le prometterà però di fare di tutto per proteggere il bambino da qualunque insidia e di non farsi abbindolare da suo fratello, che anche lei reputerà purtroppo instabile e pericoloso.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy scopre che la collezione di Hope è ancora un fiasco

Steffy si premurerà di mantenere la promessa fatta a Hope, cacciando Thomas da casa sua quando il ragazzo si presenterà da lei senza invito ma anche mettendolo in guardia quando il giovane cercherà di nuovo il suo perdono e le assicurerà di voler cambiare. Insomma la Forrester si dimostrerà leale con la Logan ma soprattutto molto attenta ai desideri di suo nipote. Dovrà però affrontare un altro problema che riguarderà la sua sorellastra. Scoprirà infatti – dagli ultimi resoconti aziendali – che la collezione della Hope fo the Future, continuerà a essere un insuccesso e a non vendere quanto dovuto. La ragazza sarà quindi costretta a prendere una decisione piuttosto pesante, per il bene della sua azienda, e dovrà comunicarlo a Hope quanto prima possibile. Non sarà facile però darle un altro dolore, dopo la perdita di Douglas.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy decide di chiudere la collezione di Hope

Steffy sarà ben consapevole che per Hope sarà un vero disastro. La Forrester si troverà costretta a dare un'altra cattiva notizia alla sorellastra e sarà certa che la ragazza non prenderà per nulla bene la novità che dovrà rivelarle quanto prima. Arrivata in azienda, scoprirà che sia Carter che Eric sono del suo stesso parere. Il Walton la informerà di aver fatto di tutto per far quadrare i conti ma le enormi perdite economiche per la mancata vendita della collezione, stanno provocando enormi ammanchi alle casse della Forrester Creations. Carter le dirà che purtroppo non si potrà andare avanti così. Davanti a una simile dichiarazione, Steffy non potrà fare altro che prendere la decisione di chiudere la Hope for the future.

Anticipazioni e Trame Americane di Beautiful: Steffy informa Hope di dover chiudere la sua collezione

Per Hope si prospetterà quindi una nuova brutta notizia. La Logan sarà già consapevole che la sua collezione non stia andando come previsto ma non si immaginerà che tali brutti risultati stiano davvero provocando danni economici alla casa di moda. Dopo aver confidato a Liam di essere molto tesa e di non riuscire a trovare la concentrazione a causa della questione Douglas, la ragazza arriverà in ufficio e scoprirà che Steffy, Eric e Carter hanno appena concluso una riunione, che si rivelerà devastante per lei. Steffy chiederà la sua attenzione e le confesserà di aver deciso di tagliare la sua collezione. Una scelta purtroppo necessaria e non più rimandabile per evitare ulteriori perdite economiche. La piccola Logan la prenderà malissimo e potrebbe decidere di chiedere alla sua Ceo di rivalutare di riassumere Thomas in azienda, come suo designer. Il giovane stilista sembrerà infatti l'ultima speranza per non dover dire addio per sempre al lavoro di una vita.

