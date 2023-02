Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas sceglie Steffy. E' con sua zia che il bambino vuole vivere!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Douglas farà la sua scelta. Il piccolo, costretto a decidere con chi vivere e crescere, lascerà tutta la sua famiglia senza parole, chiedendo a sua zia Steffy di accoglierlo a casa sua. Scopriamo cosa vedremo nelle puntate della Soap in onda molto presto anche su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la scelta di Douglas lascerà tutta la famiglia sconvolta. Il piccolo Forrester, chiamato a decidere con chi vorrà vivere e crescere da quel momento in poi, dirà al giudice e confesserà a suo padre e sua madre, di voler stare con sua zia Steffy. Hope e Thomas rimarranno senza parole. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap attualmente in onda negli Stati Uniti e che arriveranno presto anche in Italia, su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Thomas in tribunale per la custodia di Douglas

In un nostro articolo precedente vi abbiamo rivelato che negli Stati Uniti, nelle puntate di Beautiful sta andando in onda un processo particolarissimo. Le Anticipazioni Americane della Soap ci hanno già rivelato che Thomas porterà Hope in tribunale per la custodia di Douglas. Il Forrester, rifiutato dalla sua ex moglie e impossibilitato a tornare in azienda, comincerà a sbattere i piedi e tornerà all'attacco sulla questione dell'affido di suo figlio. Ma questa volta penserà a un modo alternativo per non scontrarsi con la Logan e non mettere le proprie famiglie una contro l'altra. Il ragazzo farà in modo che sia Douglas a scegliere con chi vuole vivere e crescere.

Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas sceglie sua zia Steffy

Hope accetterà di presentarsi in tribunale, sicura che il piccolo deciderà di vivere insieme a lei. Douglas – la sera precedente all'udienza – dirà alla sua mamma e a Liam di essere molto felice di stare da loro e di voler restare con Hope, Liam e Beth. Sarà con questo spirito di vittoria, che la Logan arriverà davanti al giudice. Thomas si presenterà insieme a Steffy, come sua testimone. Il processo avrà inizio e Douglas dovrà scrivere su un bigliettino, il nome della persona con cui vorrà stare. Tutti attenderanno con ansia di sapere la risposta del piccolo ma rimarranno senza parole quando leggeranno il nome di Steffy.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas e Hope pregano Steffy di farsi indietro

Douglas sceglierà sua zia Steffy e si avvicinerà a lei per chiederle se avrà il piacere di averlo a casa con lei. La Forrester si scioglierà davanti agli occhi dolci di suo nipote ma si troverà in grande difficoltà. Hope e Thomas si affretteranno a far cambiare idea al bambino e a pregare Steffy di farsi da parte. Ma né il piccolo né sua zia cederanno. La figlia di Ridge risponderà al fratello e alla sorellastra di non poter dire di no ai desideri del bambino e forse questa decisione potrà rivelarsi la più giusta. E così alla fine verrà deciso. Hope si cruccerà di aver perso la stima del figlio, Thomas penserà che sarà più facile vedere il piccolo e Steffy dovrà informare Finn che presto avranno un ospite in casa.

