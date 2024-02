Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila sarà uccisa?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila potrebbe essere presto uccisa. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi della Soap, in onda negli Stati Uniti.

Sheila Carter potrebbe essere uccisa. Alcuni spoiler di Beautiful ci rivelano che il destino della malefica rossa potrebbe non essere roseo. A far sospettare che le cose cambieranno per sempre per lei e per tutti i personaggi che ruotano intorno al suo personaggio, è stato il cambiamento di rotta e di idee di Deacon, che ha spezzato il cuore della Carter e l’ha portata e la porterà ancora di più a perdere il controllo. Ma scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila perde la testa

Le nozze tra Sheila e Deacon saltono e lo Sharpe non sposerà la sua compagna almeno sino a quando Hope non accetterà la relazione tra suo padre e la Carter. E questo potrebbe non realizzarsi mai, visto che la piccola Logan non ha mai mostrato alcuna propensione a credere nel cambiamento della rossa e non ha mai accettato nemmeno di darle l’opportunità di dimostrarle di essere diventata una persona migliore. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che a Sheila si è spezzato il cuore e che, delusa dal suo amore, ha cominciato a dare i primi segni di cedimento. La criminale potrebbe però perdere completamente il controllo e diventare di nuovo una pazza assassina, senza più alcun freno.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila prende di mira Steffy e forse anche Hope…

Sheila, e questo è certo, tornerà all’attacco di Finn. Se sino a ora si è tenuta lontano dal figlio per tenere fede al patto e alla promessa fatta a Deacon – che prevedeva una maggiore attenzione alle sue mosse – ora che lo Sharpe le ha fatto capire di non volerla più sposare e di avere più a cuore Hope che lei, la rossa non ha e non avrà più freni. La famiglia di Steffy e del bel dottor Finnegan sarà di nuovo nel suo mirino ma anche Hope potrebbe diventare il bersaglio della sua pazzia. La ragazza è un altro ostacolo alla sua felicità e stavolta a quella con Deacon. Sheila potrebbe quindi volerla eliminare per avere campo libero con l’ex barista.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila sarà uccisa?

Che prenda di mira Steffy o Hope oppure che le prenda di mira entrambe, Sheila rischierà di mettersi in pericolo. Se davvero volesse fare del male a una delle due ragazze o realmente lo facesse, qualcuno si vorrà vendicare e liberarsi di lei definitivamente. La lista di chi potrebbe intervenire per farla fuori – sì, proprio uccidendola – è lunga. Tra i papabili ci sono Ridge e Thomas in pole position, a cui seguono Brooke e Taylor – anche se la Hayes per il momento è fuori dai giochi – ma anche Deacon e Liam. Questi ultimi si aggiungono alla lista per due motivi. Il primo è di facile comprensione e vedrebbe Deacon volersi vendicare della sua pazza fidanzata per aver messo in pericolo o leso la sua figlioletta mentre per Liam le cose potrebbero essere un po’ diverse. E vi spieghiamo il perché subito. Negli episodi di Beautiful andati in onda negli Stati Uniti in questi giorni, la rossa si è avvicinata di nuovo a Kelly e questo potrebbe far scatenare lo Spencer, già visibilmente instabile da qualche tempo, dopo la fine del suo matrimonio con Hope - con conseguente scoperta del ritorno in auge di Thomas Forrester - e dopo il rifiuto da parte di Steffy, innamoratissima di suo marito.

Sarà lui l’assassino di Sheila o sarà qualcun altro? Quel che è certo è che il destino di questo malefico personaggio non sarà di nuovo affidato alla prigione, da cui – lo abbiamo più volte visto – è in grado di fuggire in ogni modo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.