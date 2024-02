Beautiful Anticipazioni Americane: Saltano le nozze tra Sheila e Deacon. La colpa è tutta di Hope!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon comincerà ad avere dei ripensamenti sul suo matrimonio con Sheila. Lo Sharpe potrebbe decidere di non sposare più la Carter e tutta la colpa sarà di Hope. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Le puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti sono tornate a parlare di Sheila e del suo amore con Deacon. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che questa settimana è stata molto difficile per la Carter, che ha dovuto affrontare di nuovo lo sdegno e l’astio di Hope, per nulla contenta che suo padre la frequenti. Ma Sheila ha anche dovuto sopportare una verità che non avrebbe mai immaginato di sentire. Lo Sharpe le ha confessato di non volerla sposare, non ora e forse mai se sua figlia non riuscirà ad accettare il suo fidanzamento con la rossa. Una novità che ha spezzato il cuore della criminale e che forse potrebbe portarla persino a perdere la testa.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope prega Deacon di lasciare Sheila

Per diverse puntate non si è più parlato del fidanzamento tra Deacon e Sheila e i due sono rimasti in sordina, relegati a servire ai tavoli de Il Giardino. Ora però sembra che sia tornato il loro momento. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Hope si è recata al ristorante del padre per pregarlo ancora una volta di lasciare la Carter e di tornare nella loro famiglia. La Logan si sta tenendo ben lontana dal suo papà e sta impedendo a lui di vedere i suoi nipoti, con il chiaro intento di spingerlo a troncare la sua relazione con la rossa. Sentendo la sua mancanza e decisa a provare ancora una volta a persuaderlo, Hope si è fatta di nuovo avanti e sembra aver fatto in parte centro.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon rivela a Sheila di non voler dire a nessuno che sono fidanzati

La conversazione tra Hope e Deacon è stata interrotta da Sheila, che ha tentato ancora una volta di convincere la Logan di essere cambiata ma soprattutto di darle un’opportunità per dimostrarglielo. Hope non ha voluto sentire ragioni e ha lasciato Il Giardino ancora più arrabbiata con suo padre. Deacon però stavolta ha incassato il colpo e ha rivelato alla Carter – una volta rimasto solo con lei – di aver paura di perdere sua figlia e i suoi nipoti per sempre e, per questo motivo, di non sentirsi ancora pronto a rivelare a tutti del loro fidanzamento. Sheila non ha impiegato molto a capire che il suo compagno non ha alcuna intenzione di formalizzare il loro rapporto ma soprattutto che non vuole sposarla ora e forse mai. Insomma la malefica rossa si è sentita ancora una volta rifiutata e stavolta ha il cuore a pezzi.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila impazzisce dopo il rifiuto di Deacon?

La decisione di Deacon di non rivelare a nessuno del suo fidanzamento con Sheila e di rimandare – e forse annullare - la sua proposta di matrimonio – ha spezzato il cuore alla Carter. Delusa, amareggiata e rifiutata dall’uomo che sembrava essere capace di amarla nonostante tutto, la rossa potrebbe tornare a essere un pericolo. La vedremo infatti molto presto prendere di nuovo di mira Steffy e la sua famiglia e stavolta potrebbe sfuggirle tutto di mano. Sheila Carter potrebbe tornare a essere la nemica numero 1 dei Forrester e dimenticare quella parentesi di normalità costruita con il padre di Hope, che alla fine ha scelto qualcun altro al posto suo, esattamente come le è sempre successo.

