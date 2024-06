Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta ad allearsi con Hope per avere Finn

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila è venuta a conoscenza di un segreto che potrebbe esserle molto utile per distruggere, per sempre, Steffy. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in onda su Canale5.

A Los Angeles le cose si sono ulteriormente complicate e stavolta sembra proprio che Sheila sia pronta a scatenarsi con qualche altro suo piano. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Carter ha sentito la confidenza di Brooke a Deacon, nella quale la Logan ha raccontato, con grande preoccupazione, che la loro amata figlia Hope ha perso la testa per Finn. La rossa ha subito drizzato le antenne e ha cominciato a pensare di poter sfruttare questa novità a suo vantaggio. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, in onda ora sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke confida a Deacon il segreto di Hope

Hope ha confessato di essere attratta da Finn e Brooke è estremamente preoccupata che sua figlia abbia cominciato ad avere interesse nei confronti del marito di Steffy. La Logan non può raccontarlo a nessuno tranne che a Deacon, il padre della sua bambina. Si è così recata a Il Giardino per confidarsi con l’ex e magari trovare da lui un aiuto per far ragionare la ragazza. La bionda ha rivelato allo Sharpe di non essere entusiasta che la sua rampolla frequenti Sheila e spera che lui sia abbastanza accorto da impedire che la vita di Hope sia totalmente sconvolta e che lei corra dei pericoli. Ovviamente l’ex barista ha promesso di badare alla ragazza ma papà e mamma di Hope Logan hanno già messo, senza volerlo, in pericolo la loro unica bambina.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila scopre che Hope è attratta da Finn

Brooke e Deacon sono stati incauti. Parlare a Il Giardino con Sheila nei paraggi, non è stato molto furbo. La Carter ha occhi e orecchie da ogni parte e purtroppo per loro ha sentito i due confabulare e ha così scoperto il segreto di Hope. Per la rossa è stata una vera sorpresa ma ha anche capito di avere una grande arma tra le mani. Se riuscirà a convincere la Logan di essere cambiata e se diventerà una sua amica, è probabile che possa avere una via diretta per il cuore di Finn. Sì perché se sostenesse la biondina e la incoraggiasse a seguire il suo cuore e la sua attrazione, la figlia di Brooke e Deacon potrebbe trovare il coraggio per uscire allo scoperto con il bel dottorino, rivelargli i suoi sentimenti ma soprattutto sedurlo. E a quel punto: bye bye Steffy. La rossa è ancora convinta che la Forrester sia l’unico ostacolo alla sua felicità con il figlio e che, annientando lei, sarà finalmente libera di avere un rapporto con il suo bambino.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon riuscirà a fermare Sheila?

Deacon ha capito che Sheila non ha ancora rinunciato a Finn e l’ha invitata a non fare mosse azzardate ma anche a capire che Steffy ce l’ha con lei per una ragione ben precisa e piuttosto logica. La Forrester sicuramente non potrà mai dimenticare il male che la rossa ha fatto alla sua famiglia e visti i trascorsi, non potrà mai credere alla sua redenzione. Lo Sharpe cercherà di tenerla d’occhio, peccato però che sia stato - come abbiamo detto - già incauto a farsi sentire dalla moglie mentre parlava con Brooke. Siamo abbastanza sicuri che l’ex barista tenterà di evitare che la consorte faccia danni e potrà pure contare su Tom, il vagabondo che lo ha aiutato a ritrovare la Carter e che, per ringraziarlo, ha assunto a Il Giardino. L’uomo gli è molto grato e gli ha pure promesso di aiutarlo in ogni modo ed è probabile che gli sarà vicino anche in questa occasione.

Anticipazioni e Trame Americane Beautiful: Sheila raggira Deacon?

C’è però anche da dire che se Sheila sfrutterà l’attrazione di Hope per Finn, non sarà lei direttamente a fare il danno. La Carter potrà sempre dire di voler costruire un rapporto sincero e di sano supporto con la figlia di suo marito e alla fine impedire a tutti di poterla accusare di essere malefica e calcolatrice… lei stava solo aiutando la sua figliastra Hope. Sappiamo quanto Sheila sia furba e riesca, purtroppo, a raggirare Deacon, sinceramente innamorato di lei e probabilmente capace di credere davvero che lei voglia diventare una persona migliore e molto vicina alla sua famiglia allargata.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato alle ore 13.45 circa.