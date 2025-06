Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila difende Steffy ma Luna non ha intenzione di fermarsi!

Anticipazioni TV

Colpo di scena nelle puntate americane di Beautiful. Sheila ha per la prima volta preso le difese di Steffy e sta cercando di proteggere la moglie di suo figlio dall’ossessione, ormai molto preoccupante, di Luna. La Carter ha intimato alla nipote di lasciare in pace Will Spencer ma anche di non fare nulla per ferire la Forrester e l’ha invitata a lasciare la città. Non ricevendo risposte affermative e rassicuranti dalla ragazza, la rossa ha deciso di confessare ogni cosa a Deacon, pronta a subire le conseguenze delle sue azioni. Vediamo insieme, nel dettaglio, quello che sta capitando negli episodi della Soap americana, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni: Sheila caccia Luna da Los Angeles

Sheila ha cambiato idea e stavolta non vuole aiutare Luna, nemmeno se si tratta dell’unica persona della sua famiglia che le sta accanto. In un nostro articolo precedente vi abbiamo raccontato di come la Carter abbia notato che la sua nipotina ha maturato un’ossessione per Will Spencer e non sia disposta a lasciarlo in pace, anche se lui è legato e innamorato di Electra Forrester. Sheila ha tentato di far capire a Luna che i suoi comportamenti sono sbagliati ma purtroppo non ha ottenuto nulla di buono con lei, che anzi le ha confessato di avere in mente un piano diabolico per liberarsi di Steffy, l’unico vero ostacolo che impedisce sia a lei che a sua nonna di ricongiungersi con Finn.

Luna vuole liberarsi di Steffy ma Sheila la difende, ecco cosa succede nelle puntate americane di Beautiful

Luna ha gelato Sheila rivelandole di avere un insano proposito. La ragazza ha confessato di pensare che Steffy sia l’unico ostacolo che impedisce a entrambe di stare accanto a Finn ed è certa che se lei non ci fosse, il dottore sarebbe libero di correre da sua figlia e sua madre. Sheila è parzialmente d’accordo con questa teoria o meglio sa perfettamente che stavolta Steffy e Finn hanno ragione a voler tenere lontana la Nozawa e si è pure resa conto che la ragazza, nonostante dica il contrario, non è cambiata per nulla e costituisce un pericolo per se stessa e per gli altri. Diversamente da lei che ha mantenuto la promessa di stare lontana dal figlio e che vuole dimostrare davvero di essere una persona nuova, Luna non smette di farsi travolgere dalle ossessioni e lei sa cosa vuole dire.

Per questo motivo Sheila non ha potuto allearsi con sua nipote e ha difeso Steffy da lei, intimando alla ragazza di lasciare in pace la famiglia di Finn, di fare ammenda dei suoi errori e stavolta davvero e di abbandonare la città per ricostruire la sua serenità altrove. La Carter è sicura che sua nipote, se continuerà così, farà più danni di quanti non abbia già fatto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a difendere Steffy ma ha bisogno di Deacon

Luna è rimasta delusa dal voltafaccia di sua nonna e stanca di non avere nessuno che la ascolti, ha deciso di affrontare di petto la fonte dei suoi problemi e di cercare di ottenere qualcosa in questo modo. La Nozawa si è presentata a casa di Steffy, l’ha pregata di darle un’opportunità e poi l’ha accusata di essere lei l’unico vero ostacolo alla sua felicità accanto al padre. La figlia di Ridge si è ovviamente difesa e ha ribadito alla giovane che il male che dice di ricevere se l’è procurato da sola. La loro conversazione è durata a lungo ed è continuata anche all’arrivo di Finn. Nel mentre Sheila, in ansia per come si sono messe le cose, ha deciso di raccontare ogni cosa a Deacon. La rossa non può più nascondere al suo compagno di aver frequentato sua nipote nonostante le sue richieste ma gli ha soprattutto confidato la sua paura che Steffy Forrester sia in pericolo di vita. Lo Sharpe è inorridito ma per nessuno c’è e ci sarà tempo da perdere in liti. Luna vorrà entrare in azione e mettere in atto il suo orrendo piano contro la moglie di suo padre, che le sta impedendo – secondo lei - di essere felice.

