Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila Carter è morta, sbranata da un orso. E' davvero la fine?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Sheila Carter, in fuga dopo i crimini commessi, sarà dichiarata morta. Sarà davvero finito l'incubo di Finn e Steffy oppure no? Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap, in arrivo molto presto su Canale5.

Sheila Carter è morta! Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la terribile bad girl della Soap americana, in onda in Italia su Canale5, non sarà più un pericolo per Steffy e Finn. Ma la morte della nemica numero uno di casa Forrester è vera o si tratta di un tranello, per non finire in carcere un’altra volta? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Americane Beautiful: Sheila viene dichiarata morta

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la famiglia Forrester, quella dei Logan, Finn e sua madre Lin, tireranno un sospiro di sollievo. Baker informerà tutti della morte di Sheila Carter, sbranata da un orso mentre era in fuga dalla polizia. La terribile nemica numero 1 di Taylor e della sua famiglia, sembrerà finalmente fuori dai giochi. Steffy sarà molto felice che l’incubo della sua malefica suocera sia finito e anche Finn, nonostante una certa tristezza, si sentirà sollevato dal sapere che la sua madre biologica, colei che ha tentato di uccidere sia sua moglie che la sua mamma adottiva – e che ha tentato persino di liberarsi pure di lui, per metterlo a tacere – sia fuori dai giochi. Alla Forrester saranno tutti molto più sereni e l’ispettore si dirà per certo che la Carter sia morta. Rivelerà infatti di aver trovato oltre che i suoi documenti anche un dito del piede, che i test del DNA riveleranno appartenere sicuramente a lei.

Beautiful Anticipazioni Americane: Li e Finn liberi dall’incubo di Sheila

La morte di Sheila chiuderà definitivamente un cerchio per Li e Finn, che più di tutti – insieme a Steffy – hanno patito per il ritorno di Sheila. Come vi abbiamo anticipato - per colpa della Carter - Steffy andrà in coma mentre Finn verrà addirittura dichiarato morto. A questo, vi anticipiamo, che Li avrà un incidente stradale causato dalla bad girl – appena evasa - dopo che questa avrà scoperto che suo figlio è ancora vivo e vorrà sapere dove sua madre lo abbia nascosto. La madre adottiva di Finn finirà in acqua con la macchina e rischierà di perdere la vita. Si salverà solo per miracolo e verrà soccorsa da Bill mentre Sheila troverà il suo bambino e cercherà di convincerlo a passare dalla sua parte. Scoperta e braccata dalla polizia, la donna sarà costretta a scappare un’altra volta per non finire un’altra volta in prigione. Ma la fuga sarà l’ultima cosa che farà… o almeno così farà credere.

Trame e Beautiful Anticipazioni: Sheila Carter è viva!

Ebbene sì, avete capito bene! Sheila Carter farà credere di essere morta. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che questo sarà l’unico modo per la donna, di fuggire dalla polizia e non finire di nuovo in prigione, come era già successo a causa della vendetta di Steffy. La donna si ripresenterà a Il Giardino, da Deacon, per lei l’unica persona a poterla aiutare. Ma per non farsi cacciare, si presenterà allo Sharpe con una maschera. Si fingerà infatti un'affascinante donna dai capelli rossi e sedurrà il padre di Hope, finendoci a letto. Sarà l’indomani che Deacon si accorgerà di aver fatto sesso con Sheila e di essersi messo nei guai senza neanche volerlo. La morte della Carter sarà quindi un inganno ben orchestrato. E il dito del piede? Bé quella sarà la sola cosa vera in questa storia a tratti splatter. Scopriremo che la bad girl di Los Angeles ha davvero tagliato il suo dito per portare avanti il suo piano: vuole conquistare l’affetto di suoi figlio. E sarà convinta che riuscirà a spingere Finn ad accettarla nella sua vita.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.