Beautiful Anticipazioni Americane: RJ rivela a Ridge che Eric sta morendo. Cosa succederà ora?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che dopo la sfilata, RJ è stato costretto a rivelare a Ridge la verità su Eric. La situazione si complica e per la famiglia Forrester niente sarà più lo stesso. Scopriamo insieme cosa è successo e cosa succederà nelle puntate della Soap.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge ha scoperto la verità. Dopo la sfilata e la notizia della sua vittoria, RJ è stato costretto a confessare al padre la verità sulle condizioni di salute di suo nonno. E ora cosa succederà? Come si comporterà il Forrester junior con Eric? La situazione è destinata a complicarsi.

Anticipazioni Americane Beautiful: Brooke mette RJ con le spalle al muro

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che la sfilata/sfida è cominciata. Sulla passerella hanno sfilato tutte le nuove creazioni di Eric e Ridge e il pubblico ha votato il preferito. Mentre le modelle portavano in scena le idee dei due stilisti, Brooke ha notato degli strani atteggiamenti nelle sue sorelle, sin troppo preoccupate e confabulatrici. Convinta che qualcosa di molto succoso bollisse in pentola, Brooke ha deciso di vederci chiaro e alla fine dell’evento, ha messo RJ con le spalle al muro, costringendolo a confessarle cosa sta succedendo e quale segreto sta nascondendo. Il ragazzo, colto in fallo, ha così rivelato che Eric sta morendo, lasciando ovviamente sua madre senza parole.

Beautiful Anticipazioni Americane: RJ confessa a Ridge che Eric sta morendo

RJ ha confessato tutto a sua madre e ovviamente Brooke non ha avuto neanche per un momento, intenzione di tenere Ridge ancora all’oscuro della cosa. La Logan ha spinto suo figlio ad andare insieme da suo padre e a rivelargli la cruda verità. Il giovane Forrester ha così informato il suo papà che Eric Forrester sta morendo e che è per questa ragione, che ha voluto lanciare un guanto di sfida così inaspettato e ha voluto lasciare una nuova e più fresca eredità ai suoi fan ma anche alla sua famiglia. Ridge, come era prevedibile, ha sentito il suo cuore spezzarsi ma anche compreso quanto il suo amato genitore abbia sofferto in questo periodo.

Trame e Anticipazioni Americane: Ridge farà vincere Eric?

Ridge ha ormai scoperto tutto e ha ringraziato RJ per essere stato così tanto vicino al nonno e per averlo protetto. Ora però c’è da risolvere un grosso dilemma: dire o non dire a Eric che ha perso la sua battaglia contro suo figlio. La sfilata della Forrester Creations è stata vinta – in maniera schiacciante – da Ridge. La sua collezione è andata sold out mentre solo alcuni dei modelli di Eric sono stati acquistati. Il Forrester junior, scoperto delle condizioni di suo padre, dovrà decidere se rivelargli come sono andate davvero le cose o se fargli credere di essere lui il vincitore. Supponiamo che Ridge si incammini per la prima strada e che dia a suo padre l’illusione di essere ancora il numero 1 dell’azienda, per aiutarlo a lottare per vincere la sua malattia o comunque per rendergli questi momenti più semplici. Ma potrebbe anche volergli lanciare un guanto di sfida ulteriore, per spingerlo a combattere e a rimettersi in piedi, per scontrarsi nuovamente, una volta che si sarà ristabilito. Sarà una scelta molto difficile e che avrà la sua soluzione tra qualche puntata. Non ci resta che aspettare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.