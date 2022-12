Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge umilia Thomas e abbandona Taylor all'altare poi corre da Brooke!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful. Negli episodi statunitensi della Soap, in onda in Italia su Canale5, i nodi vengono al pettine. Ridge è furioso per quello che ha fatto Thomas e lascia Taylor all'altare per correre a chiarire le cose con Brooke.

Il matrimonio tra Ridge e Taylor naufragherà miseramente. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il Forrester deciderà di non procedere con i suoi voti nuziali, non dopo aver saputo da Steffy che non è stata Brooke a chiamare i servizi sociali e ad aver messo nei guai Thomas. Lo stilista, scoperto con orrore che a combinare tutto questo trambusto è stato suo figlio, si infurierà talmente tanto da piantare in asso Taylor sull'altare e correre da Brooke per chiarire le cose. Non prima però di aver giurato vendetta contro il suo malefico e pazzo primogenito. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo in Italia, su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge furioso contro Thomas e Taylor

Vi abbiamo già rivelato – in alcuni nostri precedenti articoli - che Steffy, scoperto da Douglas dell'inganno di suo padre, si è opposta al matrimonio di Ridge e Taylor. La ragazza ha deciso di raccontare al Forrester tutta la verità su Brooke e sulla chiamata ai servizi sociali, mossa dal senso di giustizia e desiderosa che il suo adorato papà sposi la sua mamma solo per amore e non per ripicca verso la sua ex moglie. Gli spettatori americani di Beautiful, hanno già potuto vedere un Ridge disgustato da tutto quello che sta succedendo intorno a lui e molto deluso non solo da suo figlio ma anche dalla Hayes, che non ha avuto il coraggio di dire nulla e che avrebbe, se Steffy non fosse intervenuta, continuato a tenere la bocca chiusa. Le Anticipazioni Americane della Soap ci regalano però ulteriori dettagli di quanto vedremo, molto presto, anche su Canale5. Ridge inveirà contro Thomas, usando un tono mai usato fino a ora e prenderà una decisione spiazzante.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge urla contro Thomas, “Mi fai schifo, sei fuori dalla Forrester Creations”

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge cercherà di capire perché Taylor, la donna sempre sincera che ama, non abbia voluto dirgli niente su quanto scoperto da suo figlio. Il Forrester sarà molto deluso dal suo comportamento e lei cercherà di scusarsi, rivelandogli di aver avuto paura di perderlo e di non aver saputo trattenere questo timore. Il Forrester capirà questa brutta sensazione provata dalla Hayes ma non riuscirà, nemmeno per un momento, a perdonare Thomas. Lo stilista sarà talmente furioso con il ragazzo da cominciare a inveire così tanto ferocemente contro di lui da dirgli: “mi fai schifo!”. E le cose andranno ancora più male. Gli rivelerà di avere serie intenzioni di cacciarlo dalla famiglia e dalla Forrester Creations. Thomas cederà alle lacrime e tenterà di dire al padre di aver fatto tutto questo solo per amore, poi accuserà la sorella di aver distrutto tutta la loro felicità. Ma nessuno gli darà retta.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge corre da Brooke per chiarirsi le idee

Thomas tenterà di giustificarsi e cercherà di convincere suo padre a sposare Taylor. Il ragazzo accuserà Steffy di essere la responsabile di quello che sta accadendo ma Ridge lo zittirà immediatamente. La ragazza è l'unica a essere stata sincera e onesta. I due fratelli Forrester, pur discordi sul modo, saranno però d'accordo sul fatto che i loro genitori debbano sposarsi ma Ridge non se la sentirà più, almeno non prima di aver affrontato Brooke ed essersi schiarito le idee con lei. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo stilista lascerà la sua famiglia alla villa e correrà a casa della Logan per parlarle. Brooke sarà molto stranita dal vederlo a casa e soprattutto sbiancherà quando lui le rivelerà di averla accusata ingiustamente di un fatto da lei non compiuto. Ma il Forrester le chiederà perdono e vorrà tornare tra le sue braccia o deciderà di mantenere le promesse fatte a Taylor, che intanto – rimasta piantata all'altare – non riuscirà a smettere di piangere?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.