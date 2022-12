Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge disgustato da Taylor! L'abbandonerà all'altare e tornerà da Brooke?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Ridge, dopo aver affrontato Thomas, si dice deluso anche da Taylor: che fine ha fatto la donna che amava, quella che diceva sempre la verità? La Hayes trema: le nozze stanno per saltare?

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke continuano a giurarsi amore eterno. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che per colpa di Thomas, il padre chiederà il divorzio alla moglie, e si preparerà a sposare Taylor. Il giorno delle nozze, però, Steffy scoprirà che il fratello ha incastrato Brooke affinché Ridge la lasciasse, e, dopo averlo raccontato alla madre, lo rivelerà anche al papà. Ridge, disgustato, si dice deluso tanto dal figlio, che lo ha ingannato, quanto da Taylor, che gli ha taciuto questa terribile verità. Lei lo supplica di perdonarla ed andare avanti con la celebrazione del matrimonio, ma Ridge sembra piuttosto combattuto...

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge lascia Brooke per Taylor!

Mentre noi vediamo Ridge ancora felicemente sposato con Brooke, i telespettatori americani lo hanno già visto prima chiederle l'annullamento del matrimonio e poi chiedere a Taylor di sposarlo. Lo stilista, infatti, è fortemente amareggiato per ciò che crede la moglie abbia fatto. Thomas ha convinto il Forrester senior che la Logan senior abbia chiamato i servizi sociali affinché gli venisse tolto Douglas. Sentendosi tradito, l'uomo, senza darle né tantomeno chiederle spiegazioni, ha troncato con la bionda, ed è corso a farsi consolare dell'ex consorte... Mentre Brooke piange lacrime amare, non capendo neanche perché abbia dovuto firmare le carte del divorzio, Ridge sta per convolare a nozze con la Hayes.

Taylor scopre la verità sull'inganno di Thomas, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Il grande giorno è arrivato, e, poco prima che abbia luogo la cerimonia a Villa Forrester, Steffy ha un'interessante conversazione con suo nipote. Douglas le rivela che suo padre ha un'app sul telefono che gli consente di modificare la voce durante le chiamate, ed aggiunge che l'ha utilizzata per incastrare sua nonna. La giovane, allora, capisce che la Logan senior è innocente, e che Thomas ha ingannato - in primis - il papà e tutti loro. I due fratelli hanno un'accesa discussione che attira l'attenzione della madre. Taylor li raggiunge e, benché il figlio provi a farle credere che non ci sia niente che non vada, Steffy le racconta tutta la verità. La psicologa è sotto shock, e non sa come comportarsi. Thomas le consiglia di tenere la bocca chiusa, almeno fino a quando il Forrester senior non le avrà messo l'anello al dito; la figlia, invece, le suggerisce di essere sincera: non può costruire una nuova vita con l'amato su di una colossale bugia.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ridge sul punto di abbandonare Taylor all'altare!

Ci siamo: La Hayes è davanti a Ridge, pronta a diventare - di nuovo - sua moglie. La donna sembra perplessa, ma, alla fine, resta in silenzio: non gli dirà che cosa ha fatto il loro primogenito, non ora. A questo punto, vedendo Taylor impassibile, Steffy prende la parola e, con l'aiuto del nipote, racconta tutta la verità al genitore. Il Forrester senior sembra sconvolto, e disgustato. Prima prende di petto Thomas, dichiarando di essersi illuso che lui fosse finalmente cambiato, quando invece è evidentemente rimasto sempre lo stesso: un manipolatore privo di scrupoli; dopodiché, consapevole che anche lei ne era al corrente, ma che aveva preferito tacere, accarezza il volto rigato dalle lacrime della Hayes, chiedendole che fine abbia fatto la donna di cui si è innamorato follemente, quella che non mentiva mai. E mentre Thomas si sta addossando tutta la colpa, sostenendo dunque che, indipendentemente da ciò che ha fatto, loro due debbano rimanere insieme per sempre perché si amano, lo stilista appare deluso e combattuto. La futura sposa, quindi, guardandolo negli occhi gli rivolge una domanda secca: "Hai ancora intenzione di diventare mio marito?".

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.