Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Eric è di nuovo crollato a terra, privo di sensi. Stavolta è stato necessario portarlo in ospedale, dove Steffy ha scoperto che Finn sta lavorando a una cura sperimentale per lui. C'è però un problema, anzi due... Scopriamo cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

Si avvicina la fine per Eric Forrester. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che il designer è di nuovo stramazzato al suolo e che stavolta non è riuscito a riprendere velocemente i sensi. La famiglia è stata così costretta a chiamare un’ambulanza e far ricoverare il Forrester. In ospedale però è arrivata una notizia che ha fatto sperare, almeno per un momento, Steffy e Donna. Finn ha trovato una cura sperimentale che potrebbe salvare la vita a Eric ma potrebbe essere molto dolorosa e non funzionare ma soprattutto c’è qualcuno che potrebbe non essere d’accordo a somministrargliela.

Anticipazioni Americane Beautiful: Eric ricoverato in ospedale

Eric ha dovuto cedere a quello che non avrebbe mai voluto fare: essere portato in ospedale. Il Forrester non ha potuto fare nulla per impedirlo, visto che è stramazzato al suolo, privo di sensi. La sua famiglia, spaventata e preoccupata di non vederlo riprendersi, ha chiamato un’ambulanza e il designer è stato prontamente portato in clinica. Donna, Brooke e Ridge lo hanno raggiunto, senza però poterlo vedere se non per qualche minuto. Le sue condizioni di salute sono desolanti e sembra non esserci più nulla da fare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn rivela a Steffy di aver in progetto una cura per Eric

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che nelle puntate andate in onda negli Stati Uniti nei giorni scorsi, si è visto Bridget fare la spola tra l’ospedale e la villa, per tenere informati tutti. Steffy ha invece cercato di mettersi in contatto con Finn ma invano. Suo marito non le ha risposto al telefono e l’ha spinta a correre pure lei in clinica, per cercarlo. Dopo averlo trovato, indaffaratissimo in corsia, Steffy ha scoperto il vero motivo per cui il suo consorte non solo non rispondeva alle sue chiamate ma per cui non si è presentato alla festa. Il dottor Finnegan sta lavorando a una cura sperimentale per Eric e vorrebbe il consenso per sottoporlo a questo test, che potrebbe salvargli la vita.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Donna sconvolte dalla decisione di Ridge

Steffy è rimasta entusiasta del lavoro di Finn e ha subito comunicato a Donna e a Ridge delle ricerche del marito. Ma mentre la Logan ha subito sgranato gli occhi, attirata dalla speranza di poter rivedere il suo compagno di nuovo in forze, Ridge non ha battuto ciglio, anzi ha gelato tutti con una frase “lasciatelo andare!”. Dopo aver scoperto che le cure di Finn potrebbero non funzionare e potrebbero essere persino molto dolorose, lo stilista – che ha la procura medica di suo padre – ha scelto di non combattere per lui e di lasciarlo morire. Sarà davvero la sua decisione definitiva?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.