Beautiful Anticipazioni Americane: Finn sconvolto dalla "resurrezione" di Luna, lo dirà a Steffy prima del suo ritorno?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Finn si troverà a dover risolvere una situazione molto difficile ovvero come dire a Steffy che Luna è ancora viva e ha seminato di nuovo il panico? Ecco cosa accadrà nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Luna è convinta che ora che è incinta tutti la accoglieranno nella loro vita, persino suo padre Finn. È per questo che, nelle puntate americane di Beautiful, la ragazza ha deciso di presentarsi dal dottore e di rivelargli che, sorpresa, è ancora viva. La reazione del Finnegan non è stata però quella che la Nozawa si aspettava e l’unico pensiero passato nella mente del medico è stato: come informare Steffy di questa novità? Glielo deve dire prima o dopo che lei torni a casa? Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap attualmente in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna pronta ad avere una famiglia ma…

Nelle puntate americane di Beautiful la follia di Luna sta raggiungendo limiti inaspettati. La ragazza è convinta che con la sua gravidanza – Luna è incinta di Will – sia finalmente riuscita ad avere quella famiglia che ha sempre desiderato e la cui mancanza ha scatenato la sua furia omicida. Peccato però che quanto da lei combinato non possa essere giustificato in nessun modo dai suoi cari, soprattutto non da suo padre, che ha visto sua moglie rischiare per ben due volte di morire per causa di sua figlia. Luna continua e molto probabilmente continuerà a illudersi che ora tutto vada per il meglio… ma farà molto male.

Beautiful Anticipazioni: Finn ripudia Luna!

Nelle puntate americane di Beautiful, Finn si è trovato faccia a faccia con Luna e ha così scoperto che la ragazza è ancora viva. Sconvolto e soprattutto deluso da sua madre e da Bill, che l’ha accolta nella sua casa ancora una volta (anche se in questa occasione solo per accertarsi che aspetti un figlio e che sia di Will) è corso a Villa Spencer per regolare i conti con il magnate. Ha così scoperto che Luna ha sedotto il giovane Spencer e che ha quindi rovinato la vita sua e di Electra ma anche che Katie e il suo marito desiderano fare un test del DNA prima di procedere legalmente contro la ragazza, che ha seminato il panico. Il dottore, sconvolto e inferocito, ha ribadito alla sua “bambina malefica” di non avere alcuna intenzione di sostenerla e di starle vicino nemmeno in questa occasione. Nella sua mente si è fatta largo una sola idea: come dirlo a Steffy e quando dirglielo?

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn in crisi, come dire a Steffy che Luna è viva?

Finn è sconvolto più che mai e non solo perché sua figlia è viva e ha di nuovo seminato il panico ma anche perché ora dovrà affrontare Steffy e il suo terrore. Il ragazzo non sa proprio come fare e ne ha parlato con Ridge e Taylor, in ansia quanto lui. Il dottore non è certo di come dover agire. Deve comunicare a sua moglie tutte le novità per telefono – e quindi anticipare il suo ritorno a casa – oppure deve attendere che la ragazza ritorni a Los Angeles e dirglielo di persona? Nessuna delle due risposte sarà esatta visto che il contenuto del messaggio è terribile. Temiamo però che la decisione del medico si rivelerà quella meno adatta per la Forrester e che lei, di nuovo terrorizzata, finisca per fare qualche mossa azzardata. Lo scopriremo più avanti e per ora siamo sicurissimi che nella famiglia di Finn si scatenerà il pandemonio e speriamo che il Finnegan rispetti quanto detto e non faccio gli errori commessi con Sheila, con cui è sempre stato tentennante e ambiguo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.