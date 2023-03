Beautiful, Anticipazioni e Trame Americane: Hope doveva farlo. Liam dovrà accettarlo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope dovrà riassumere Thomas alla Forrester per salvare la sua collezione e otterrà anche di riavere Douglas con lei. Le cose si complicheranno per Liam. Ecco cosa vedremo presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope sarà felicissima. La ragazza, dopo aver accettato di riammettere Thomas alla Hope for the future, scoprirà che Douglas ha intenzione di tornare a vivere a casa con lei. Sarà una gioia infinita per la Logan, che però dovrà informare Liam di questa sua decisione. E lo farà appena tornerà allo chalet, lasciando lo Spencer completamente senza parole.

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope felice di riavere Douglas a casa

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato – e ve ne abbiamo parlato in un nostro precedente articolo – che Hope e Thomas lo faranno di nascosto. I due prenderanno accordi per rifondare il loro magnifico duo e salvare la Hope for the future dalla rovina. La Logan, pur di non vedere il suo lavoro sprecato, accetterà di riassumere il Forrester, nonostante la promessa fatta a Liam di non permettere al suo ex di mettersi di nuovo contro di loro. Hope sceglierà di mettere al primo posto la sua carriera e questa scelta avrà un effetto inaspettato. Douglas, saputo che i suoi genitori stanno finalmente trovando un accordo, rivelerà di voler tornare a vivere con la sua mamma. Per la figlia di Brooke sarà una gioia immensa.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy preoccupata per la reazione di Liam

Thomas e Hope saranno felici di aver trovato un accordo e lo sarà anche Steffy. La Forrester dirà a entrambi di essere molto orgogliosa dei suoi “fratellini” e di essere entusiasta della scelta di Douglas, di tornare a casa della sua mamma. La ragazza si mostrerà però molto preoccupata per Liam. Sarà infatti sicura che lo Spencer non ne sarà per nulla felice e quando scoprirà che il suo ex marito aveva chiesto alla sua consorte di dire di NO a Thomas, comincerà a temere che la situazione degeneri da un momento all'altro. Hope la rassicurerà di parlare con Liam molto presto, tempo di tornare a casa.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope rivela a Liam della sua scelta

Hope tornerà allo chalet, pronta a rivelare a Liam della sua scelta. Lo Spencer la accoglierà a braccia aperte, convinto che la sua adorata moglie abbia mantenuto la sua parola e abbia deciso di non accettare Thomas. Il figlio di Bill dovrà purtroppo ricredersi e ascoltare, con un misto di stupore e fastidio, quanto deciso dalla Logan. Ma questa notizia finirà per rovinare il loro matrimonio? Temiamo purtroppo di sì.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.