Beautiful Anticipazioni Americane: Poppy nei guai a causa del nuovo cameriere di Deacon? Ecco cosa sta succedendo

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la vita di Poppy potrebbe complicarsi da un momento all'altro e per colpa di Tom, il nuovo cameriere di Deacon nonché la persona che ha aiutato lo Sharpe e Finn a ritrovare Sheila. Ma cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, ora in onda negli Stati Uniti? Scopriamolo.

La vita e la felicità di Poppy potrebbero essere in grande pericolo ed è tutta colpa di Tom, l’uomo che ha aiutato Deacon e Finn a ritrovare Sheila e che è diventato il nuovo cameriere – o meglio portapizze – de Il Giardino. I due sembrano conoscersi molto bene e forse il misterioso ex barbone ed ex cantante, sa molte più cose sulla Nozawa di quanto si possa credere. E noi abbiamo pure una teoria che farebbe tremare Bill ma anche urlare di gioia Katie e Li.

Anticipazioni Americane Beautiful: Chi è Tom?

Facciamo un piccolo passo indietro in questa storia e spieghiamo chi è Tom. Lo abbiamo nominato in altre nostre anticipazioni ma non ne abbiamo parlato apertamente. L’uomo è il barbone a cui Finn e Deacon hanno chiesto informazioni su Sheila o meglio su Sugar ed è colui che ha indicato ai due uomini l’edificio abbandonato in cui hanno trovato la Carter tramortita e disidratata. Insomma, Tom è il salvatore di Sheila e per ringraziarlo, lo Sharpe ha deciso di offrirgli un posto di lavoro a Il Giardino come portapizze e come aiuto cameriere. Su di lui sappiamo, almeno per il momento, che in passato era un musicista, pure conosciuto a Los Angeles, e che, complice una dipendenza da alcol, ha perso tutto e si è ritrovato per strada. Ma attenzione, le Anticipazioni Americane di Beautiful ci stanno delineando un profilo molto più accurato e molto interessante, visto che sembra conoscere molto bene Poppy.

Beautiful Anticipazioni Americane: Tom e Poppy si conoscono!

Tom sembrava arrivato nelle trame per caso e senza legami con altri personaggi di Beautiful. Ma l’ex barbone non pare per nulla destinato a essere di contorno nelle prossime puntate della Soap. Le Anticipazioni Americane ci hanno rivelato che Tom conosce molto bene Poppy e da tanto tempo. I due si sono incontrati a Il Giardino e si sono scambiati degli sguardi molto strani, quasi avessero paura che uno scoprisse l’altro. Ma la cosa che è più saltata agli occhi è che Tom è rimasto molto stupito di sapere che Luna sia figlia di Bill. Insomma c’è qualcosa che non va in questa storia ed è certo che la Nozawa non voglia che si sappia del suo legame con l’ex barbone. Ma perché? Cos’è successo tra i due? Possibile che nella sua vita hippie la sorella di Li abbia incontrato personaggi come il musicista Tom, poi finito per strada?

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Tom è il vero padre di Luna?

Poppy è uno spirito libero e per sua sorella Li lo è fin troppo. La donna ha cresciuto Luna da sola e non ha mai dichiarato chi fosse il padre, almeno non sino ad adesso. Luna è ufficialmente una Spencer, almeno secondo il test del DNA che Li ha portato a casa del magnate ma questa prova potrebbe rivelarsi fasulla e non sarebbe di certo la prima volta nelle trame di Beautiful. A complicare questa faccenda, che ci ha lasciati sin da subito perplessi e che ha messo in allarme Katie, gelosa e infastidita dal comportamento di Poppy – che l’ha pure cacciata di casa – ci si è messo Tom.

L’uomo, come abbiamo detto, conosce Poppy e i due si sono riconosciuti al Il Giardino. L’ex musicista si è stranito nel sapere che Luna sia la figlia di Bill e le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che si è recato a casa del magnate per parlare faccia a faccia con la sua vecchia conoscenza. Si è così presentato alla porta della Villa con una pizza in mano ed è subito apparso chiaro che non solo i due si conoscano molto bene ma che abbiano avuto a che fare per molto tempo l’uno con l’altra. E qui ci scatta l’allarme! Cominciamo a pensare che Tom possa essere il vero padre di Luna o che comunque sappia chi è veramente. Insomma abbiamo la sensazione che Bill sia stato ingannato in qualche modo e che Poppy, come dice la madre di Finn, sia una bugiarda e un’approfittatrice. Del resto perché mentire e far finta di non conoscere Tom se non avesse qualcosa da nascondere? Nessuno avrebbe giudicato le sue vecchie conoscenze, non dopo la scoperta delle sue pilloline magiche e del suo passato da figlia dei fiori. Insomma gatta ci cova e noi attendiamo che le uova si schiudano!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.15 circa.