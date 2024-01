Beautiful Anticipazioni Americane: Nuovo amore in arrivo per Bill... e forse ci sarà una grande rivelazione!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che per Bill Spencer potrebbe arrivare un nuovo amore. L'affascinante Spencer sarebbe pronto a voltare pagina e a dimenticare Katie con una nuova - o forse vecchia - conoscenza. Scopriamo cosa succederà nelle puntate che vedremo presto su Canale5.

Nuovo anno, nuovi intrighi e nuovi amori nelle trame di Beautiful. Le anticipazioni americane della Soap ci rivelano che presto ne vedremo delle belle e che il ritorno di Xander Avant aprirà la strada a nuovi appassionanti episodi. A tenere banco non saranno solo Thomas, Hope, Finn e Steffy ma anche Bill, che sembra pronto a cominciare una nuova storia d’amore con una sua vecchia conoscenza. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni: Bill in crisi per Katie

Prima di raccontarvi cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful, facciamo un piccolo excursus su quanto sta accadendo in Italia e un piccolo riassunto di quello che ha combinato Bill negli scorsi mesi negli Stati Uniti.

In Italia, nelle puntate andate in onda negli scorsi giorni, Bill si è presentato a casa di Brooke per chiederle una mano per riconquistare Katie. Lo Spencer, nonostante siano passati ormai anni, non ha dimenticato la piccola Logan e vorrebbe riaverla accanto a sé. Vi anticipiamo che il desiderio di riavere la madre di suo figlio Will accanto a lui, continuerà puntata dopo puntata – con una breve parentesi di ritorno di fiamma per Brooke – e proseguirà anche nelle puntate americane, di cui vi racconteremo tra poco.

Negli episodi andati in onda qualche mese fa negli Stati Uniti e inediti nel nostro paese, Bill ha invece cominciato una finta relazione con Sheila. L’obiettivo del magnate, in accordo con Ridge, era quello di stanare la rossa e farle confessare i suoi omicidi. Target raggiunto ma vanificato dall’intervento di Deacon, che l’ha fatta scagionare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill trova di nuovo l’amore con Poppy?

Fatto questo piccolo preambolo possiamo passare a raccontarvi cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful. Come vi abbiamo già anticipato, lo Spencer continua a pensare a Katie ma lei ha trovato un porto sicuro in Carter e non intende rinunciarvi. Bill ha così dovuto gettare la spugna e nonostante abbia dimostrato alla Logan di essere un uomo diverso – aiutando Ridge a catturare Sheila e sacrificandosi personalmente – non è riuscito a convincerla a dargli fiducia. Ma per l’affascinante padre di Liam pare ci sia un nuovo inizio. Un nuovo amore sta per fare capolino nella sua vita e potrebbe essere Poppy. I due – nella puntata che andrà in onda oggi, 4 gennaio 2024, sulla CBS – i due usciranno a cena insieme e potrebbe scattare la scintilla… ancora una volta.

Anticipazioni Americane Beautiful: Bill scoprirà che Luna è sua figlia?

Diciamo ancora una volta perché Bill e Poppy sembra si conoscano già. In un nostro articolo vi abbiamo rivelato che lo Spencer, incontrate Luna e sua madre a Il Giardino, è sembrato riconoscere Poppy ma non ha capito dove possa averla vista. È però apparso chiaro che la sorella di Li sappia perfettamente chi sia lo Spencer e ha tentato, sino a ora, di stargli alla larga. Si è fatta quindi largo la teoria che la nuova arrivata possa essere legata al magnate da una figlia segreta. Ebbene sì, Luna potrebbe essere l’unico erede donna dell’impero della Spencer Publications e Poppy potrebbe rivelare al suo ex amante chi è, cosa c’è stato tra loro e dirgli di aver avuto una bambina da lui. Una svolta nelle trame che ci aspettiamo, lo diciamo con sincerità, ma nulla è mai certo nella Soap Beautiful.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.