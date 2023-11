Beautiful Anticipazioni Americane: Bill ha un figlio segreto? Ecco chi è...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci fanno sospettare che Bill possa avere un quarto figlio... segreto. Ma sarà vero? E chi sarà il fratello, o la sorella, di Liam, Wyatt e Will? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto in arrivo su Canale5.

Novità scottanti nelle puntate americane di Beautiful. Le Anticipazioni straniere della Soap ci rivelano anzi ci fanno sospettare, che Bill possa essere presto protagonista di una rivelazione sconcertante. Lo Spencer potrebbe scoprire di avere un figlio, pardon, una figlia segreta. Ebbene sì pare proprio che Liam, Wyatt e Will verranno presto a sapere di avere una sorella, tenuta nascosta per molto tempo sia a loro che al loro papà. Ma cosa sta succedendo? Scopriamolo insieme.





Anticipazioni Americane Beautiful: Li vuole che Luna e Poppy lascino Los Angeles

Per capire cosa sta succedendo a Bill dobbiamo fare un passo indietro. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Luna è la nipote di Li, figlia della sorella Poppy o meglio Penelope. La madre di Finn non ha però per nulla gradito che la sua nipotina sia arrivata a Los Angeles e abbia cominciato a lavorare alla Forrester, anzi ha subito fatto capire alla ragazza che doveva andarsene immediatamente dalla città, senza rimanere un giorno in più accanto a RJ. È subito apparso chiaro che Li nasconde qualcosa e che il suo desiderio di non avere Luna in mezzo ai piedi abbia a che fare con un passato che non vuole che emerga e che metta in pericolo la serenità di Finn e della sua famiglia, già messe a dura prova da Sheila. Ma quale sarà questo segreto?

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill riconosce Poppy. Per lui è una faccia conosciuta

Li non ha chiarito come mai sia così preoccupata che sua nipote rimanga a Los Angeles. La dottoressa ha confessato solo di aver litigato con sua sorella e di aver rotto i rapporti con lei, anni prima, per una motivazione che – a rigor di logica – non dovrebbe coinvolgere pure Luna. Finn ha rivelato a sua madre di non capire perché tanto astio nei confronti di una ragazza innocente e non certo colpevole per il comportamento libertino e poco attento della madre; il ragazzo vorrebbe che la sua mamma tornasse a ragionare e mettesse da parte la sua ira almeno nei confronti di sua nipote, non impendendole di costruirsi un futuro in un campo di cui è appassionata. Li ha però riferito al figlio di essere molto in ansia e di non volere che la ragazza costituisca un problema proprio per via del mistero che circonda suo padre, che lei non ha idea di chi sia.

E mentre Li ha confessato a Finn questo dettaglio, Bill si trovava a Il Giardino. La Spencer si è recato nel locale di Deacon per mettere pure lui in guardia Sheila e per minacciarla di rimanere lontana da Steffy e dalla sua famiglia. Dopo la conversazione con la Carter, il magnate si è reso conto che nel tavolo accanto al suo, una sua vecchia conoscenza stava pranzando con una ragazza molto giovane e carina. Si trattava ovviamente di Poppy e Luna. Il padre di Liam ha subito riconosciuto l’ultima arrivata ma non ha capito subito chi potesse essere.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Bill è il padre di Luna?

Bill si è avvicinato al tavolo di Poppy e Luna e ha cominciato a chiedere alle due alcune informazioni. In realtà lo Spencer si è presentato alle donne dicendo di essere sicuro di aver già visto Poppy da qualche parte. La sorella di Li ha subito negato di riconoscere l’uomo ma il suo viso ha tradito una certa preoccupazione, come se avesse perfettamente idea di chi sia. E da qui la sensazione che Penelope e la sua sorellona abbiano davvero qualcosa di molto importante da nascondere. Luna infatti potrebbe essere la figlia segreta di Bill e quindi sorella di Liam, Wyatt e Will. La cosa non ci stupirebbe più di tanto ma darebbe una sferzata alle trame della Soap, così tanto da giustificare la preoccupazione di Li. Insomma la mamma di Finn potrebbe non volere che sua sorella e sua nipote stiano a L.A per non far scoprire a nessuno che Bill Spencer jr. ha tradito qualcuna delle Logan e ha avuto un figlio con un’altra donna. A onor del vero Bill potrebbe aver avuto una relazione con Poppy mentre era single ma in questo caso facciamo fatica a capire che tipo di scandalo, se non qualche cambiamento nel testamento, potrebbe scatenarsi se si scoprisse che la nuova fiamma di RJ è una degli eredi della potente casa degli Spencer.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.