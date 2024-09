Beautiful Anticipazioni Americane: Liam chiede scusa a Finn mentre Will mette Bill e Katie in difficoltà

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Liam ha fatto un passo in avanti nei confronti di Finn. Lo Spencer ha deciso di scusarsi con il marito di Steffy e di ringraziarlo per averla salvata. Intanto Will ha picchiato duro sia con Katie che con Bill. Scopriamo cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto su Canale5.

La rivalità tra Finn e Liam potrebbe essere finalmente svanita. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer ha fatto un passo in avanti nei confronti del dottore, marito della sua amata Steffy. Dopo l’eroico salvataggio della Forrester, il figlio di Bill ha deciso di chiedere scusa al suo rivale ma anche di ringraziarlo per quello che ha fatto per la madre di sua figlia. Intanto suo fratello Will ha preso le redini della situazione e ha deciso di affrontare i suoi genitori, per chiarire una volta per tutte una questione per lui molto spinosa. Scopriamo insieme cosa è successo sulla CBS e cosa vedremo, molto presto, su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Tra Liam e Finn ci sarà la pace?

Non ci possiamo ancora credere ma è successo davvero. Liam Spencer ha fatto qualcosa che mai ci saremmo immaginati facesse, non con il suo rivale Finn. Il figlio di Bill ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra con il bel dottore e di chiedergli perdono per averlo aggredito, pochi giorni prima. Tra i due uomini di Steffy Forrester non c’è mai stata amicizia, lo sappiamo, ma negli ultimi tempi la situazione è proprio sfuggita di mano al biondino, che si è persino trovato a subire le minacce del moro, pronto a tutto per riconquistare la moglie, dopo lo scandalo del bacio di Hope. Ma le cose potrebbero cambiare ed è tutto merito dell’intuito e del coraggio del medico, che ha ritrovato la sua amata e l’ha portata in salvo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam chiede scusa a Finn

Finn ha salvato Steffy e l’ha riportata a casa. Se non fosse stato per il dottore e per il suo intuito, la Forrester sarebbe rimasta vittima della pazzia di Luna e non sarebbe mai ritornata dai suoi cari. Liam non ha potuto fare finta di nulla e si è quindi diretto nello studio del medico per chiedergli scusa per come si è comportato e per le accuse che gli ha mosso dopo la scoperta del bacio con Hope. Ma lo Spencer non si è limitato a questo. Messo da parte l’astio nei suoi confronti, ha ringraziato il dottore per essere l’eroe di Steffy e per aver seguito il suo istinto. Nonostante Finn desiderasse ardentemente di urlare contro Liam, si è semplicemente limitato a ringraziarlo a sua volta per aver finalmente capito che il suo posto è al fianco di Steffy e così sarà per sempre.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Will mette Katie e Bill sull’attenti

Steffy è stata accolta e coccolata da tutta la sua famiglia a Villa Forrester mentre a Villa Spencer si è svolto un confronto serratissimo tra Will e i suoi genitori. Il giovane rampollo del magnate ha deciso di entrare a gamba tesa nel rapporto tra sua madre e suo padre e di chiedere a entrambi di capire, una volta per tutte, cosa vogliono l’uno dall’altra e se si amino ancora. Ma non solo, ha messo in chiaro di non aver più voglia di vedere sua madre maltrattata e poco considerata e ha quindi spinto suo padre a fare ammenda dei suoi errori. È stata una vera e proprio sgridata, che ha lasciato Bill e Katie straniti ma anche fieri della determinazione del loro ragazzo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.