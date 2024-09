Beautiful Anticipazioni Americane: Finn salva Steffy da Luna!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn è diventato, anzi è tornato a essere, l'eroe di Steffy. Il bel medico ha seguito il suo istinto ed è riuscito a trovare la sua bella moglie, finita tra le grinfie della perfida Luna. Ma cosa accadrà ora nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5?

Finn ci è riuscito, ha salvato Steffy. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il bel dottore ha trovato la sua amata moglie e insieme a Li, ha consegnato Luna alla Polizia. Giustizia è fatta e questo salvataggio potrebbe addirittura salvare il matrimonio tra la Forrester e il suo amato consorte. Vediamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap in onda sulla CBS e presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn salva Steffy

Finn ha capito tutto e non ha avuto dubbi. Steffy non poteva essere partita senza mettersi in contatto con la sua famiglia sia per avvertire del suo arrivo sia per mettersi in contatto con i suoi bambini. Dopo la chiamata della direttrice della Spa è stato chiaro che qualcosa non fosse andato come doveva. Il bel medico ha così deciso di indagare su cosa fosse successo e ha giurato a se stesso così come a Ridge, di scoprire cosa fosse accaduto alla sua consorte.

Tutto è stato più chiaro dopo l’incontro con Luna. Finn ha intuito immediatamente che sua cugina era strana, nervosa ed era sicuro che nascondesse qualcosa. Convinto che sapesse molto più di quanto dicesse di sapere, ha deciso di seguirla e grazie alla sua determinazione, ha ritrovato la sua amata. Per Steffy è stato un vero e proprio miracolo!

Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy torna a casa!

Finn ha capito da subito che l’assenza di Steffy fosse strana. Dopo la chiamata della direttrice della Spa e dopo il ritrovamento del cellulare di sua moglie, il dottore ha deciso di indagare a fondo. Seguendo Luna è finalmente riuscito a ritrovare Steffy e a riportarla a casa con lui. La Forrester, debilitata e provata, ha potuto riabbracciare il suo amato marito, ora diventato un vero e proprio eroe per lei. La ragazza si è convinta che le sue preghiere e la sua connessione con il bel medico, abbiano fatto il miracolo e abbiano portato John a salvare la madre di suo figlio ma anche a consegnare sua cugina alla giustizia.

Il salvataggio di Steffy sembra essere destinato a riportare la pace in famiglia. Finn ha dimostrato a sua moglie quanto sia innamorato della sua consorte e di quello che è disposto a fare per lei. La faccenda bacio di Hope pare essere archiviata e i due innamorati possono mettere da parte la loro lite. Ma ci sono ancora delle questioni irrisolte.

Trame e Anticipazioni Americane: Luna in arresto

Finn ha salvato Steffy mentre Li, dopo un breve inseguimento, è riuscita a fermare Luna. La dottoressa Nozawa è stata veloce e lesta e ha consegnato al detective Baker sua nipote, ormai certa che la ragazza abbia perso il senno.

Luna è stata portata in carcere per prendere il posto di Poppy, scagionata da ogni accusa. Per la donna è stato molto duro scoprire che sua figlia sia un’assassina e che sia stata pure disposta a far marcire in galera la sua mamma pur di farla franca. Poppy ha dovuto fare velocemente i conti con una realtà difficile da digerire.

Che ne sarà ora di Luna? Rimarrà in carcere o riuscirà, con qualche escamotage, a farla franca? Rimane anche un’altra questione in sospeso. Steffy non ha infatti mai rivelato a Finn dei baci di Liam e siamo sicuri che questo argomento prima o poi tornerà alla luce. Non sappiamo se sarà il dottore a scoprirlo o se a dirglielo sarà Hope - che lo verrà a scoprire e che lo userà contro la sua sorellastra - o se sarà proprio Liam a confessarlo al suo rivale, con l’intento di riprendersi la sua ex. Lo scopriremo molto presto e speriamo che il matrimonio tra la figlia di Ridge e il bel dottore non subisca ulteriori scossoni.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.