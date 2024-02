Beautiful Anticipazioni Americane: Luna scopre la verità. Sua madre l'ha drogata!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Poppy ha confessato a Luna la verità sulle sue mentine. La bella stagista ha scoperto che sua madre è una drogata e che purtroppo, senza volerlo, ha drogato pure lei. E ora cosa succederà?

Uno dei segreti più oscuri di Beautiful è stato finalmente svelato. Le Anticipazioni americane della Soap ci rivelano che Poppy ha confessato alla figlia la vera ragione per cui è finita a letto con Zende. La ragazza ha così scoperto di essere stata drogata dalla sua stessa madre. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna disperata per aver tradito RJ

Luna ha fatto l'amore con Zende ma si è trattato di un errore enorme. La ragazza si è scoperta tra le braccia del Forrester sbagliato ed è andata nel panico. Sicura di non aver potuto cedere al fascino del cugino del suo innamorato, la giovane ha cominciato a pensare di essere stata drogata o di aver alzato il gomito senza accorgersene. Eppure ricorda perfettamente di aver bevuto solo due bicchieri di champagne e nulla più. Deve per forza essere successo qualcos’altro, che l’ha spinta a commettere questo terribile sbaglio. Terrorizzata dal fatto di aver tradito il suo RJ, Luna si è confidata con sua madre ed è proprio Poppy la persona che può darle una spiegazione.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna scopre che sua madre assume droghe

La confessione di Luna e il racconto di come si sono svolte le cose, hanno lasciato pochi dubbi a Poppy. La sua bambina deve aver assunto le pilloline che lei usa ormai da tempo e che, inspiegabilmente, sono finite nella borsa della figlia. Vedendo la sua bambina così tanto terrorizzata, Penelope è dovuta uscire allo scoperto e rivelare alla ragazza la verità. Le ha quindi confessato di assumere regolarmente delle droghe e che, purtroppo per lei, sono proprio quelle caramelline che lei ha mangiato prima della cena a casa Forrester e che l’hanno stordita dopo aver assunto dell’alcol. Per Luna è stata una scoperta agghiacciante. Non solo sua madre è una drogata ma ha persino drogato lei.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Tra Poppy e Luna cambia tutto

Quanto accaduto a Luna cambierà sicuramente tutte le trame di Beautiful e potrebbe persino portare Poppy e Luna l’una contro l’altra. La giovane stagista potrebbe infatti non perdonare sua madre per averle nascosto simili segreti e potrebbe persino essere spinta a pretendere, immediatamente, delle risposte su suo padre. E se la verità fosse ben più dura di quanto Luna si aspettasse? Se Penelope le confessasse che il suo papà è una persona che già conosce e che la ritiene sua cugina? Insomma le cose da questo momento in poi, non saranno più le stesse, neanche per quanto riguarda Zende e RJ, che potrebbero avere – molto presto – un altro scontro ben più forte e meschino.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.