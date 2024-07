Beautiful Anticipazioni Americane: E se fosse Luna l'assassina di Tom e Hollis? Una teoria scuote le trame della Soap

Anticipazioni TV

E se Luna non fosse l'angelica ragazza che tutti credono sia? Una teoria sconvolge le trame americane di Beautiful e ci fanno puntare il dito contro la figlia di Poppy. Sarà davvero stata lei a uccidere Tom e Hollis per impedire loro di rovinarle la vita e di diventare una Spencer?

I colpi di scena non sono mai mancati nelle trame di Beautiful ma quello che potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap è davvero sensazionale. Circolano voci che il vero assassino di Tom e Hollis sia l’angelica Luna. Sì avete letto bene, ad aver ucciso i due uomini potrebbe essere stata propria la figlia di Poppy. Ma perché ma soprattutto, se così fosse, avrà agito da sola?

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna ha ucciso Tom e Hollis

Negli ultimi giorni sul web sta circolando una teoria piuttosto strana e inquietante. Secondo questa voce ad aver ucciso Tom e Hollis sarebbe stata Luna. La bella stagista non sarebbe così angelica come appare e potrebbe invece nascondere una natura selvaggia e criminale. La ragazza sta per diventare ufficialmente una Spencer; Bill vuole adottarla e per lei e sua madre sarebbe un evento meraviglioso, che cambierebbe per sempre la loro vita e che risolverebbe tutti i loro problemi. Essere ufficialmente membro della grande e ricca famiglia di pubblicitari, darebbe a Luna e alla sua mamma la possibilità di rifarsi di tutte le privazioni subite e ovviamente non deve diventare un’occasione persa. Luna potrebbe aver scoperto la verità su Tom e sulle prove in possesso dell’ex vagabondo e aver deciso di liberarsi di lui e del suo amico cameriere, al corrente di troppe informazioni per rimanere in vita.

Anticipazioni Americane Beautiful: Luna ha ucciso Tom e Hollis per diventare una Spencer?

Il motivo per cui Luna avrebbe ucciso Tom e Hollis lo abbiamo già rivelato prima ma vogliamo analizzare meglio il tutto. Bill sta per adottare la ragazza e farle quindi avere il suo cognome e la sua eredità. Per la stagista della Forrester è indubbiamente una bella occasione, che potrebbe persino portarla a lasciare il lavoro alla casa di moda per dedicarsi all’attività di famiglia. Ma Tom ha rischiato di rovinare tutto, dimostrando a Dollar Bill la sua relazione con Poppy e probabilmente la vera paternità di Luna.

Luna potrebbe aver scoperto tutto questo e deciso di intervenire personalmente per fermare il suo vero papà e poi il suo amico Hollis, che come sappiamo ha trovato lo zaino dell’ex vagabondo e ha quindi trovato le lettere al suo interno. La giovane stagista si sarebbe quindi liberata dei due uomini, ostacolo alla sua felicità e alla sua ricchezza… ma potrebbe non aver agito da sola.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Justin ha aiutato Luna?

Luna potrebbe non aver agito da sola. A darle una mano potrebbe essere stato Justin Barber, ricomparso nelle trame di Beautiful per un solo momento ma proprio a Il Giardino durante l’esibizione di Tom. A dare conferma che Hollis sia stato ucciso da qualcuno che conosceva e che quindi possa essere stata Luna, c’è il fatto che il ragazzo, poco prima di morire, ha visto qualcuno aggirarsi tra i tavoli del locale ed è stato contento di vedere una faccia amica, a cui raccontare quanto scoperto.

Justin potrebbe aver deciso di dare una mano alla ragazza per due motivi: per avere un alleato per rientrare nelle grazie di Bill oppure rovinare lo Spencer aiutandolo a mettersi delle serpi in casa. Non è ancora caduta l’ipotesi che a uccidere i due uomini siano stati Li e Jack e che i due abbiano compiuto questi omicidi per nascondere un segreto che coinvolge Finn – il ragazzo potrebbe essere il padre di Luna – o che ad ammazzare le due vittime sia stato solo uno di loro. Eppure la teoria che Luna possa essere coinvolta ci sembra davvero in linea con le trame di Beautiful e con i colpi di scena che la Soap ci ha abituato a vedere. Quale sarà la verità lo scopriremo molto presto e non vediamo l’ora di sapere se la Nozawa sia davvero una bad girl!

