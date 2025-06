Beautiful Anticipazioni Americane: Luna è alla deriva e sempre più pericolosa ma Sheila ha ancora speranza di fermarla!

Anticipazioni TV

Luna è alla deriva e sta diventando sempre più pericolosa per Steffy e per chiunque si metta sulla sua strada. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che la giovane è stata abbandonata da Bill, il suo protettore e che Sheila, nonostante tutto, spera di fermarla. Ecco cosa sta succedendo nelle puntate della Soap.

Luna è sempre più alla deriva e per un’assassina come lei, ossessionata dal volere una famiglia, non trovare nessuno che la supporti è la miccia che farà scattare il pandemonio. La ragazza ha già comprato una pistola ed è pronta a liberarsi di Steffy ma potrebbe persino puntare l’arma contro altre persone, qualcuno che si metterà – volutamente o no – sul suo cammino. Sheila ha ancora speranza di riuscire a fermare la nipote e magari convincerla a lasciare la città e a rifarsi una vita ma ha dovuto ricorrere a un’arma segreta che spera funzioni. Ma di cosa si tratta? Scopriamolo insieme e vediamo cosa sta accadendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna ha perso il controllo

Luna ha ormai, evidentemente, perso il controllo. Nella sua mente c’è solo un’idea ovvero che Steffy Forrester sia l’unico ostacolo che le impedisce di stare vicino a Finn, suo padre. Per la Nozawa la Forrester è l’origine delle sue sofferenze e della sua solitudine e questo l’ha spinta a pensare di liberarsi di lei, una volta per tutte di lei. La ragazza ha sperato sino all’ultimo che suo nonna Sheila, anche lei reietta e costretta a stare lontana da suo figlio, si schierasse dalla sua parte ma la Carter, stavolta, ha deciso di mantenere salde le sue promesse fatte a Deacon e pure allo stesso Finn, di non costituire un problema per lui e la sua famiglia.

Sheila ha cambiato idea su Luna e se prima l’ha sostenuta nella sua conquista di Will Spencer e si è detta contenta di averla al proprio fianco, mano a mano si è accorta che la sua adorata nipotina non riuscirà a liberarsi delle sue ossessioni e dei suoi pensieri criminali almeno non rimanendo a Los Angeles. L’ha quindi spinta a lasciare la città per ricominciare ma purtroppo la figlia di Poppy non è di questo parere.

Beautiful Anticipazioni: Luna sola contro tutti!

Sheila ha difeso Steffy e Luna non ha per nulla gradito il suo voltafaccia; la ragazza non si è persa d’animo, convinta di trovare aiuto in Bill Spencer. La Nozawa ha chiamato il magnate a casa sua, sicura di trovarlo subito d’accordo con lei. Bill l’ha però gelata all’istante, rivelandole di averla scagionata per darle una chance di essere una persona migliore e non per vederla di nuovo perdere il controllo e organizzare progetti criminali. Il padre di Liam le ha voltato le spalle, lasciandola ora veramente sola.

Luna si è ritrovata sola contro tutti ma invece che pensare di essere in torto e di dover cambiare come sua nonna e Bill le hanno consigliato, si è convinta che anche lo Spencer sia stato condizionato da Steffy e che non avrà pace e felicità sino a che la moglie di Finn non sarà fatta fuori.

Luna sparerà a Deacon nelle prossime puntate americane di Beautifu?

Dopo l’incontro con Bill, Luna ha perso quel briciolo di lucidità che le era rimasto e, ormai fuori controllo, si è presentata a Il Giardino durante il turno di Deacon, per parlare con lui e chiedergli – in modo spudorato - di accettarla come nipote di Sheila e di smetterla di farle la guerra. Lo Sharpe le ha ribadito di non poterla perdonare per aver ucciso i suoi amici Hollis e Tom e le ha intimato di andarsene immediatamente dal suo ristorante e di non farsi mai più vedere in città. Minacce che hanno scatenato l'ira della Nozawa, che ha messo le mani sulla pistola che ha comprato per uccidere Steffy e che ha deciso di portare con sé, in borsetta. La ragazza potrebbe premere il grilletto prima di trovarsi davanti alla Forrester e liberarsi prima del marito di sua nonno, colui che – come la moglie di Finn – alimenta l’odio della sua famiglia verso di lei. Luna sparerà davvero a Deacon? Lo scopriremo molto presto ma soprattutto vedremo se l’arma segreta di Sheila funzionerà e ora vi sveliamo qual è.

Sheila chiama Poppy per aiutare Luna, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Sheila non ha perso le speranze di poter fermare Luna. Per questo motivo ha chiesto a Deacon di non informare la polizia e di lasciare che lei cerchi di convincerla a non fare del male a Steffy. La Carter ha deciso di chiamare Poppy, di rivelarle quello che sua figlia ha in mente e di chiederle di riallacciare i rapporti con lei per farle capire che non è sola e che non tutti la odiano come lei crede. La Nozawa senior ha rivelato alla Carter di essere furiosa con la sua bambina e di non volersi più assumere le responsabilità delle sue azioni ma anche di amarla ancora e di non poter mai e poi mai dimenticare l’affetto che prova per lei.

Nonostante questa affermazione, Sheila dovrà insistere affinché Poppy faccia qualcosa e l’aiuti a fermare Luna. Ma le due, che uniranno le forze per aiutare la giovane, riusciranno a impedirle di macchiarsi le mani di sangue ancora una volta?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.