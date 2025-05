Beautiful Anticipazioni Americane: Luna abbandona Los Angeles per sempre e lascia in pace Finn?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Luna ha scoperto di essere la figlia di Finn e vorrebbe costruire con lui un rapporto. Il dottore non è del suo stesso parere e questo potrebbe spingere la Nozawa a lasciare per sempre la città. Ma succederà davvero nei prossimi episodi della Soap, in arrivo anche su Canale5?

Discostiamoci per il momento dall’argomento principale delle anticipazioni americane di Beautiful di questi ultimi giorni, ovvero la morte imminente di Liam, e parliamo di un altro tema molto caro negli episodi della Soap americana da noi in onda su Canale5. Stiamo parlando della relazione padre e figlia tra Luna e Finn. La giovane Nozawa non ha perso la speranza di poter ricostruire un rapporto con suo padre ma purtroppo si trova a dover combattere ancora una volta con Steffy. Dopo l’ennesimo faccia a faccia che non ha portato ai risultati sperati, la ragazza potrebbe decidere di lasciare Los Angeles e di non importunare più suo padre e nemmeno la Forester. Ma scopriamo nel dettaglio cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi in arrivo sulla CBS.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna non ha perso le speranze di riconquistare Finn

La morte di Liam ha conquistato tutte le puntate americane di Beautiful andate in onda in questi giorni negli Stati Uniti e non c’è stato posto per altro. Ma dopo che Steffy ha confessato tutto a Hope e dopo che quest’ultima ha avuto un confronto molto dolce e commovente con lo Spencer, è tempo di tornare a parlare di altri personaggi, in attesa di scoprire come evolveranno le situazioni nelle famiglie Spencer, Logan e Forrester, presto costrette a fare i conti con la malattia mortale che è stata diagnosticata al figlio di Bill.

Tra gli argomenti da trattare oltre a questo principale, c’è la questione, ancora irrisolta, di Luna e del suo rapporto con Finn. La ragazza ha scoperto che suo cugino è in realtà suo padre e che Sheila Carter è sua nonna. La giovane è rimasta spiazzata da questa rivelazione, ma in un certo senso pure contenta di sapere di avere un papà che già conosce e che in qualche modo l'ha già amata. Luna vorrebbe costruire una famiglia con lui ma Steffy, visto quello che le ha fatto, non è per niente d’accordo e ha tentato in tutti modi, riuscendoci, di tenerla lontana da suo marito e dai suoi figli. Luna però non ha perso le speranze e sostenuta dalla sua nonnina, che ha il medesimo desiderio, è tornata alla carica.

Beautiful Anticipazioni: Luna a casa di Finn ma Steffy la caccia

Approfittando dell’assenza di Steffy, andata da Hope per informarla della malattia di Liam, Luna si è presentata a casa del padre e ha cercato in tutti modi di convincerlo a darle una possibilità. Il dottore ha accolto la ragazza con certo riserbo e le ha intimato di andarsene prima che sua moglie facesse ritorno. La Nozawa ha pregato il medico di darle un’altra possibilità ma purtroppo non è riuscita a convincerlo ad ascoltarla sino in fondo e a fidarsi del fatto che sia cambiata e che abbia il desiderio di fare ammenda dei suoi errori. La giovane non c’è riuscita anche perché a un certo punto è ritornata Steffy che furiosa di vederla nella sua dimora, l'ha cacciata in malo modo. Prima di andarsene Luna ha promesso ai due di non farsi più vedere e questo potrebbe effettivamente realizzarsi, ma non come i coniugi Finnegan vorrebbero.

Luna abbandona Los Angeles? Ecco cosa succederà nelle prossime americane puntate di Beautiful.

Luna ha promesso a Steffy e Finn di non disturbarli più e quindi di non presentarsi nella loro casa un’altra volta. Arrivata però da sua nonna a cui ha raccontato tutto, ha dichiarato di essere molto arrabbiata con la Forrester perché se non fosse per lei le cose andrebbero molto meglio e suo padre sicuramente le darebbe un’opportunità. Potremmo però non sentire per diverso tempo il suo nome e questo perché la sua attrice, Lisa Yamada, è impegnata su altri set e quindi la sua storyline continuerà a essere altalenante e non diventerà uno degli argomenti principali della narrazione di Beautiful. Rimarrà quindi esattamente come adesso, con Luna che appare ogni tanto senza però diventare, almeno per il momento, un problema da risolvere per Steffy, che ha ben altre gatte da pelare. Per permettere che questo avvenga potrebbe esserci un piccolo viaggio intrapreso dalla giovane Nozawa magari per andare a cercare qualcuno che l’aiuti a convincere Steffy a la possibilità di avere un rapporto con il suo adorato papà.

