Beautiful Anticipazioni Americane: Bill aiuterà Luna a conquistare Will?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo vedere Bill di nuovo scatenato e pronto ad aiutare Luna. Lo Spencer potrebbe voler aiutare la Nozawa a conquistare Will, suo figlio. Ma perché e succederà davvero? Scopriamo insieme cosa sappiamo sugli episodi della Soap presto in arrivo anche su Canale5.

Bill tornerà ad aiutare Luna e stavolta a conquistare suo figlio Will? Nelle prossime puntate americane di Beautiful potremmo vedere lo Spencer pronto a tornare all’attacco per sostenere la Nozawa e per poterla avere al suo fianco, in qualche modo. Il magnate ha dovuto allontanare la ragazza dalla sua casa ma saperla fidanzata al suo giovane rampollo potrebbe risultare la soluzione migliore per poterla riavere accanto ma soprattutto scongiurerebbe il pericolo di imparentarsi con i Forrester… di nuovo. Scopriamo insieme cosa potrebbe accadere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna vuole conquistare Will

Luna è una donna libera e ancora molto pericolosa. La ragazza ha intenzioni preoccupanti e ha messo nel suo mirino Will. La Nozawa ha conosciuto il giovane o meglio lo ha visto, quando si nascondeva a casa di Bill e si è letteralmente fissata con lui. Nella sua mente c’è solo un obiettivo: conquistarlo liberandosi di Electra, l’interesse amoroso dello Spencer. La nipotina di Sheila non ha perso tempo e dopo aver origliato una conversazione tra il rampollo degli Spencer e la bella nipote di Ivy, ha deciso di entrare in azione. Luna ha fatto una proposta scabrosa a Will, proponendogli di fare sesso con lui (cosa che il ragazzo non ha ancora fatto e potrebbe non fare per diverso tempo con Electra) senza dire nulla a nessuno.

Beautiful: Will rifiuta Luna ma lei ha alleati potenti

Will ha rifiutato l’offerta di Luna e nelle puntate di Beautiful andate in onda nelle scorse ore sulla CBS, ha anche rivelato tutto a Electra. La Forrester è inorridita e tra lei e la figlia di Finn si scatenerà presto una grande rivalità. Ma nel mirino di Luna non ci sarà solo la Forrester o meglio di lei vorrà solo liberarsi. La giovane criminale – sempre più pericolosa e ossessiva quanto sua nonna – non mollerà la presa e avrà, sicuramente, un aiuto da Sheila, già al corrente del suo interesse per il rampollo di Dollar Bill. La Carter le darà sicuramente una mano ad avvicinarsi al ragazzo e potrebbe persino fare in modo che lui caschi nella loro rete. Ma potrebbe esserci un altro alleato ovvero Bill Spencer in persona. Quest’ultimo si è affezionato a Luna e potrebbe volerla di nuovo nella sua famiglia, stavolta come nuora. Ma capiamo meglio questo possibile colpo di scena.

Bill aiuterà Luna a conquistare Will? Ecco cosa potrebbe succedere nelle puntate americane di Beautiful

Bill non solo ha portato Luna a casa sua, sottraendola alle terribili condizioni in cui versava in prigione ma l’ha anche fatta scagionare. Lo Spencer non ha sopportato di dover rinunciare a lei e di sapere che non è davvero sua figlia e molto probabilmente per questo – oltre al fatto di considerarla molto simile a lui e con lo stesso traumatico passato – ha deciso di aiutarla. Una volta scoperto che la Nozawa ha occhi solo per Will, il magnate potrebbe decidere di darle una mano a conquistare suo figlio. Forse non con i metodi di Sheila ma pur sempre con sotterfugi discutibili, Dollar Bill potrebbe davvero intervenire per avvicinare il ragazzo alla sua protetta, affinché lei diventi sua nuora, faccia quindi parte della sua famiglia e lui possa tenerla al sicuro. Di certo non gli dispiacerà non imparentarsi, ancora una volta, con i Forrester, probabilità invece che sente di avere se il suo ultimogenito continuerà la sua storia d’amore con Electra.

L’idea che Bill si schieri dalla parte di Luna e l’aiuti ad avere Will – senza magari sapere dei terribili inganni orditi dalla giovane insieme a Sheila – potrebbe veramente realizzarsi e la cosa potrebbe farsi ancora più concreta e preoccupante se, dopo una notte d’amore ottenuta con l’inganno, la Nozawa rimanesse incinta. Bill diventerebbe nonno e di certo non vorrà che la sua protetta venga messa in un angolo. Una possibilità che ci fa venire i brividi ma che in una Soap come Beautiful non possiamo escludere. Staremo a vedere!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14.20 e 14.15.