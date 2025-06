Beautiful Anticipazioni Americane: Liam pronto a prendere una decisione difficile e niente sarà più lo stesso

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Hope ha spinto Liam a confessare a Bill, Wyatt e Will che sta morendo. Lo Spencer lo farà e che conseguenze avrà questa confessione? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Per Liam non c’è speranza e sembra proprio che dovremo dire addio allo Spencer. A meno che non succeda un miracolo, come quello che vedremo accadere per Eric nelle puntate prossimamente in onda su Canale5, per il figlio di Bill arriverà il momento di pagare il conto.

Ma prima che questo accada il ragazzo dovrà affrontare una nuova sfida, quella di rivelare tutto alla sua famiglia d’origine, ovvero a suo padre e ai suoi fratelli. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha pregato il suo ex marito di confessare tutto a Bill, Wyatt e Will e di non lasciare che i suoi cari lo vedano spegnersi da un momento all’altro, concedendo loro del tempo insieme prima di salutarlo per sempre. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo e cosa vedremo molto presto nel nostro daytime Mediaset.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam sta morendo ma solo in pochi lo sanno

Liam sta morendo e, come abbiamo detto, a meno che non trovino una cura sperimentale come faranno (attenzione SPOILER) con Eric nelle puntate presto in onda su Canale5, lo Spencer lascerà questo mondo molto presto. Il ragazzo ha espresso i suoi ultimi desideri e Steffy e Hope si stanno impegnando affinché lui abbia quello che desidera. Le ragazze hanno capito di essersi date battaglia per troppo tempo e che ora non devono più essere nemiche; le loro figlie hanno il diritto di crescere nella sintonia della loro famiglia, che presto purtroppo perderà un elemento chiave. Kelly e Beth diranno addio al loro papà ed entrambe le loro madri dovranno fare in modo che le due rimangano unite. Liam è deciso a passare più tempo possibile con le sue adorabili bambine e vuole sfruttare ogni momento a sua disposizione per stare con loro ma soprattutto non vuole essere compatito o creare ulteriore dolore per la sua condizione. Per questo motivo non ha informato suo padre e i suoi fratelli e ha pregato chi sa di lui, di non farne parola con altre persone. Ma questa decisione durerà a lungo? Probabilmente no.

Hope prega Liam di dire tutto alla sua famiglia, ecco cosa è successo nelle puntate americane di Beautiful

Liam è determinato a passare i suoi ultimi momenti insieme a Kelly e Beth ma anche con Steffy e Hope, per farsi perdonare dei suoi errori. Il ragazzo non ha informato nessun altro di questa sua condizione ma questa situazione non può e non deve durare. Hope vuole fargli cambiare idea o meglio a spingerlo a raccontare tutto a suo padre e ai suoi fratelli, in modo tale che anche loro possano godere della sua compagnia e possano fare qualcosa per lui. La Logan non ha potuto esimersi dal dare questo consiglio al suo ex marito che, con gli occhi pieni di lacrime, ha cominciato a riflettere sul da farsi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam confessa tutta la verità a Bill, Wyatt e Will?

Liam ha cominciato a riflettere sul consiglio di Hope ed è probabile che si deciderà a dire tutto anche a suo padre e ai suoi fratelli, che sicuramente rimarranno stupiti. Ma noi pensiamo anche che questa confessione scoperchierà un vado di Pandora. Sì perché prima di tutto riporterà a casa Wyatt, assente da diverso tempo dalle trame e lontano dagli affari della Spencer Publications da tempo, ma potrebbe persino farci scoprire che Bill è malato… o meglio darcene conferma.

Abbiamo già ipotizzato che lo Spencer senior possa essere affetto da qualche malattia che anche lui non ha rivelato e che possa persino essere la stessa di Liam, in uno stadio meno grave. Dollar Bill potrebbe aver trovato uno specialista in grado di curarlo e quindi aiutare suo figlio a vincere la sua battaglia. Qualunque cosa succeda, siamo certi che se Liam deciderà di dire tutto, la sua confessione porterà a sicuri colpi di scena. Niente capita per caso nelle trame di Beautiful e il fatto che lo Spencer tentenni così tanto è sinonimo che qualcosa di molto grosso bolle in pentola. Staremo a vedere!

