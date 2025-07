Beautiful Anticipazioni Americane: Liam non è mai stato malato? Il mistero si infittisce

Anticipazioni TV

Negli ultimi giorni i dubbi sulla reale esistenza della una malattia terminale di Liam hanno cominciato a diventare sempre più insistenti. Possibile che lo Spencer non sia mai stato in pericolo di vita? Vediamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

I misteri e inganni come quelli che stiamo vedendo nelle puntate americane di Beautiful mancavano dalle trame della Soap da un po’ di tempo. Era dai tempi dello scambio delle culle e dal segreto sulla paternità di Luna che non rimanevamo così tesi e desiderosi di sapere cosa succederà alla grande famiglia dei Forrester. E stavolta protagonista di questo grande punto di domanda che ci attanaglia da giorni è Liam con la sua malattia, probabilmente fasulla. Sì, state leggendo bene, è possibile che il cancro diagnosticato allo Spencer sia falso e che la dottoressa Grace Buckingham abbia cercato un modo per spillare soldi al ragazzo e al suo ricco padre, per qualche motivo ancora oscuro ma che presto verrà alla luce. Ci spieghiamo meglio nelle prossime righe.

Beautiful Anticipazioni Americane: Grace opera Liam e lo salva

Grace ha informato Bill di aver trovato una cura sperimentale per aiutare Liam ma ha anche confessato allo Spencer di non poter sottoporre il ragazzo a un’operazione in ospedale. L’intervento è talmente rischioso e nuovo che la struttura sanitaria dove lavora non le può permettere un simile azzardo, per cui deve rivolgersi a una clinica privata molto costosa quanto l’operazione da fare.

Bill farebbe di tutto per salvare Liam e ha quindi accettato di pagare una grossa cifra – un milione di dollari – pur di non perdere il figlio. E Grace ha mantenuto la parola data, salvando il giovane Spencer da morte certa. Ma il suo comportamento ha lasciato tutti perplessi, sia noi che Bridget e Finn, che sicuramente vorranno capire perché la donna ha agito senza informarli.

Beautiful: Bill informa Hope e Steffy che Liam è guarito… ma era davvero malato?

Liam ha accettato di operarsi e Bill si occuperà della sua degenza e lo terrà a casa sua per tutto il tempo necessario a rimetterlo in forze. Il magnate ha ricevuto grandi e belle notizie da Grace, che gli ha riferito che l’operazione è andata bene e che la massa tumorale è stata asportata, dando al giovane la possibilità di sopravvivere. Ovviamente Dollar Bill ha subito informato Steffy e Hope, allarmate dal fatto che il loro ex marito sia stato spostato a Villa Spencer senza che né Bridget né Finn siano stati informati. La felicità di sapere il ragazzo di nuovo sano ha ovviamente fatto dimenticare a tutti lo strano comportamento di Grace, che avrebbe potuto informare i suoi colleghi. Ma se la famiglia di Liam non sta pensando per il momento a questo, noi invece sì e non ci togliamo dalla testa che la dottoressa Buckingham stia imbrogliando tutti e che stia cercando denaro. Nella nostra mente si è fatto largo il pensiero che Liam non sia mai stato malato o che non sia mai stato così grave come si pensava e che la madre di Paris e Zoe abbia giocato d’astuzia.

Beautiful puntate americane: Grace ha imbrogliato tutti? Sta diventando una certezza!

A rivelare che Liam ha il cancro è stata Grace ed è stata lei stessa a fare la risonanza magnetica che ha evidenziato la terribile massa tumorale che ha condannato lo Spencer. La dottoressa potrebbe aver approfittato di un paziente molto ricco come lo è Liam o meglio come lo è suo padre, per mettere a segno un piano, suggerito da un misterioso interlocutore che la chiama costantemente sul cellulare. Insomma crediamo che Grace sia stata costretta a imbrogliare Bill per ottenere del denaro e abbia quindi finto che il figlio del magnate fosse malato e che lei, da medico esperto, abbia trovato la soluzione salvavita.

Il comportamento di Grace è stato sin da subito piuttosto ambiguo; ha subito messo le mani avanti per dire che per Liam non c’era speranza e poi, appena Bill si è presentato in ospedale, è passata all’attacco, sicuramente convinta ad agire dopo mille pressioni. E il suo atteggiamento è rimasto strano anche durante l’operazione. Ha infatti più volte osservato con occhi strani il povero Liam disteso sul lettino operatorio ma ha anche scambiato degli sguardi molto poco convincenti con il suo collega. Insomma la donna ci è sembrata particolarmente in difficoltà ed è sicuro che stia nascondendo qualcosa di molto losco, che noi non vediamo l’ora di scoprire. E se Liam e Bill fossero stati davvero imbrogliati, la vendetta del magnate sarà sicuramente terribile.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.