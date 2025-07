Beautiful Anticipazioni Americane: Liam accetta di operarsi in segreto ma potrebbe essere una trappola!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Bill ha preso accordi con Grace affinché la donna operi suo figlio Liam. Lo Spencer junior ha accettato di provare la cura sperimentale proposta ma potrebbe essere tutto una trappola. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Per Liam è arrivato il momento di fare i conti, faccia a faccia, con la sua malattia. Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda nelle scorse ore, Bill ha informato suo figlio di una cura sperimentale trovata da Grace. Il giovane ha accettato di sottoporsi a un’operazione delicata e segreta ma soprattutto molto costosa e di mettersi tra le mani della Buckingham e di un misterioso chirurgo che ha chiesto a Dollar Bill di fare un immediato bonifico. Il tutto sembra particolarmente losco e pericoloso ma sarà davvero così o la dottoressa Buckingham è in buona fede? Vediamo insieme cosa sta accadendo nella Soap e cosa vedremo prossimamente su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam accetta di sottoporsi a una cura sperimentale segreta

Bill non lascerà morire Liam anche prendere accordi per un’operazione chirurgica segreta. È successo proprio questo nelle puntate americane di Beautiful andate in onda in questi giorni sulla CBS e tutto questo ci lascia particolarmente sospettosi e in tensione. Il magnate ha informato suo figlio che Grace ha trovato un modo per salvarlo e lo Spencer junior, che sino a ora ha sempre pensato di non avere chance, ha subito accettato di provare a guarire, pur particolarmente teso di doversi sottoporre a un intervento in una clinica privata e di nascosto da tutti. Sì perché la Buckingham è stata chiara: nessuno deve sapere nulla ma soprattutto il pagamento deve essere anticipato.

Grace opera Liam ma… ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Grace ha trasferito Liam in una clinica privata ovviamente con l’aiuto di Bill, che ha firmato i documenti per occuparsi personalmente di suo figlio. Nessuno, nemmeno Bridget e Finn quando si sono accorti che lo Spencer non era più in ospedale, ha avuto qualche sospetto. Del resto Dollar Bill ha i mezzi per poter pagare uno stuolo di infermieri e medici e sebbene nessuno sia felice che Bill stia accanto al suo rampollo – non dopo quello che ha fatto – è palese che lui possa sostenerlo in questo momento difficile per lui ma anche per tutti.

Ma torniamo a Liam e alla sua decisione di farsi operare. Ebbene, appena arrivato nella clinica, il ragazzo è stato subito preparato per il momento cruciale e dopo il pagamento, tramite bonifico, dell’operazione, la dottoressa Buckingham ha provveduto a cominciare e pare che tutto sia andato come previsto. Ma c’è un ma, grande come una casa, che ci tormenta.

Beautiful Anticipazioni: Grace sta imbrogliando Bill e Liam?

La domanda che ci viene spontanea è questa: perché Grace non ha fatto tutto ciò prima? È impossibile che la donna non sapesse che Liam è figlio di Bill ma è probabile che, sapendo che il ragazzo aveva rinunciato alla sua eredità dopo lo scontro con il padre, non abbia voluto dire e fare nulla. L’operazione, come abbiamo detto, è costosa ed è probabile che qualcuno abbia pungolato la donna per un facile guadagno. Sì insomma pensiamo che la Buckingham abbia agito solo per soldi e stia coprendo qualcuno, quello che la chiama costantemente al telefono.

Grace si è mossa quando ha saputo che Bill avrebbe pagato ma l’altra domanda che ci facciamo è questa: perché l'operazione segreta? Se non fossimo reduci da un’altra cura sperimentale, non ci verrebbero in mente così tanti punti interrogativi. L’ospedale in cui Finn lavora non è contrario agli azzardi e quindi non capiamo perché quello di Eric sì e questo no. La risposta che ci diamo è che ci sia qualcosa di losco sotto e che il mistero sia così tanto grande da farci sobbalzare dalla sedia. Bill e Liam sono stati truffati? La famiglia Buckingham si rivelerà di nuovo capace di complotti? Probabilmente sì e noi non vediamo l’ora di averne o meno conferma.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.