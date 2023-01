Beautiful Anticipazioni Americane: Liam e Wyatt mettono Bill sotto torchio, "Cosa è successo davvero con Sheila?"

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Bill potrebbe essere scoperto. Liam e Wyatt si accorgeranno che qualcosa non va nel racconto del loro padre e gli chiederanno cosa sia davvero successo con Sheila. Scopriranno la verità? Ecco cosa succederà nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

Il piano di Bill e Sheila potrebbe fallire. Tutta colpa di Liam e Wyatt. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che i “piccoli Spencer” cominceranno a interrogare il loro padre, dopo aver scoperto dell'arresto della Carter. I due cercheranno di capire perché il loro papà non si trovasse a casa sua. Cosa è successo con Sheila? Dove sono andati con la pazza rossa?

Anticipazioni Americane Beautiful: Wyatt e Liam in ansia per Bill

In alcuni nostri precedenti articoli vi abbiamo anticipato che molto presto vedremo Bill tornare quello di una volta. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer, dopo il rifiuto di Brooke e di Katie, comincerà a perdere la testa e sembrerà essere tornato l'uomo spietato e senza scrupoli, quale era. Di questo ritorno al passato si accorgeranno sia Liam che Wyatt. I due ragazzi cercheranno di aiutare il loro papà a non perdere il controllo ma purtroppo le loro suppliche rimarranno inascoltate. E le cose purtroppo degenereranno.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam e Wyatt arrivano a casa di Bill ma la villa è vuota

Bill perderà completamente la testa e rivelerà di essersi alleato con Sheila e di essersi persino innamorato di lei. Vi abbiamo già anticipato che lo Spencer si presenterà a casa di Steffy, con il chiaro intento di proteggere la sua nuova amata e impedire alla Forrester di denunciarla. Mentre si consumerà un incontro tanto inaspettato quanto sconvolgente per la figlia di Ridge, Liam e Wyatt raggiungeranno la villa del padre, per sapere come stia. I due fratelli saranno molto preoccupati di non ricevere notizie fresche sul e dal loro genitore, che non risponderà nemmeno ai loro messaggi. I ragazzi si renderanno però conto che Bill non si trova a casa sua e sembrerà essere sparito. A renderli ancora più nervosi sarà il ritrovamento della parrucca di Sheila, che farà pensare immediatamente che il magnate sia caduto vittima della pazzia della rossa.

Trame e Anticipazioni Americane di Beautiful: Bill sotto torchio. I suoi figli vogliono la verità

Wyatt e Liam tireranno un sospiro di sollievo quando scopriranno che Sheila è stata arrestata e che a chiamare la polizia è stato Bill. Ai due ragazzi però non tornerà qualche dettaglio. Convinti che qualche punto non sia per nulla chiaro, torneranno dal padre e gli chiederanno di raccontare come sono andati i fatti. Perché non era in casa? Perché c'era la parrucca di Sheila sul suo pavimento? Cosa è successo tra lui e la Carter mentre loro erano alla villa? Bill si troverà a dover mentire ai figli e a imbastire una bugia bella e buona per non far loro sospettare nulla. Il magnate inventerà di aver gestito la situazione fuori dal suo “bunker” e di aver alla fine intrappolato la malefica rossa e poi chiamato Baker. Liam e Wyatt gli crederanno?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.