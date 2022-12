Beautiful Anticipazioni Americane: Bill medita vendetta. Riavrà Katie a tutti i costi

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci confermano che a Bill Spencer non si può dire di no. Il magnate, deluso dalla scelta della sua ex moglie di non tornare insieme a lui, mediterà vendetta e si farà molto pericoloso. Ma vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

A Bill Spencer è impossibile dire di NO. Lo ricorderanno molto presto tutti i protagonisti di Beautiful. Le Anticipazioni Americane della Soap ci rivelano che lo Spencer, dopo essere stato rifiutato sia da Brooke che da Katie, tornerà a far paura, deciso a prendersi la sua vendetta e soprattutto a riprendersi una delle due donne… possibilmente la madre di suo figlio. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi, che presto vedremo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill cerca di riconquistare Brooke ma Carter lo sente

L'annullamento del matrimonio tra Brooke e Ridge ha creato un vero e proprio terremoto sia nella vita della Logan che in quella degli uomini che eternamente le girano intorno. Se Deacon non ha mai avuto alcuna speranza di poter tornare insieme alla donna con cui ha avuto una scappatella, il cui frutto è stata Hope, Bill è invece il “sostituto” più papabile di Ridge Forrester… o almeno è sempre stato così sino alle Anticipazioni Americane di Beautiful degli ultimi episodi andati in onda negli Stati Uniti. Le Anticipazioni ci rivelano che Bill, scoperto della separazione della sua amata dal suo odiato nemico, tornerà alla carica e cercherà, più volte, di riformare la loro meravigliosa coppia. Ma Brooke rifiuterà ogni volta di ricucire i loro rapporti, sia per via del suo legame – per lei indissolubile con il suo ormai ex marito – sia per via di Katie, che ha sofferto fin troppo a causa di loro due. La loro conversazione e quindi il tentativo di Bill di riavere la sua compagna, sarà ascoltata da Carter, che deciderà di affrontare il magnate per difendere Katie, letteralmente disgustato dal doppio gioco dell'uomo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter affronta Bill e Katie si accorge del loro scontro

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Carter origlierà la conversazione tra Bill e Brooke e una volta che la Logan se ne sarà andata, deciderà di affrontare lo Spencer per mettere in chiaro che mai e poi mai gli permetterà di fare del male a una donna così dolce come Katie. Se vi ricordate, in alcuni nostri vecchi articoli, vi abbiamo già anticipato che Katie avrà un nuovo amore e che dirà addio a Bill. Questi sarà proprio il bel Carter Walton, con cui la piccola delle sorelle Logan approfondirà la conoscenza, dopo che Quinn se ne sarà andata. Ma questa decisione non piacerà per nulla a Dollar Bill. Il magnate si accorgerà, proprio nel confronto di cui abbiamo parlato poc’anzi, che l’avvocato ha interesse per la sua ex moglie e questo lo manderà completamente fuori di testa. Come si permette anche solo di pensare di poterla avere? Katie merita un uomo solo nella sua vita, e quell’uomo è lui.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill torna alla carica ma Katie dice NO

Il confronto tra Bill e Carter sarà ascoltato, interamente da Katie. La Logan scoprirà che il suo ex marito è tornato alla carica con Brooke e la cosa, invece che farle male, stavolta le farà capire di aver fatto la scelta giusta. Penserà di aver fatto bene a non tornare insieme a Bill e che il Walton sia invece una persona meritevole della sua stima e degna del suo interesse. Crescerà in lei il desiderio di conoscerlo più a fondo e chissà forse anche di lasciarsi andare con lui e di non fermarsi solo a un bacio. Con questo spirito la Logan affronterà Bill. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che il magnate, quando lei lo raggiungerà per prendere degli effetti personali di Will, cercherà di convincerla di essere l’uomo giusto per lei e che loro siano destinati a stare insieme. Lei gli dirà chiaramente di non credere a una sua sola parola e di essere sicura, anzi di averlo proprio scoperto, che lui vorrebbe tornare con Brooke e non con lei. Bill negherà tutto e le dirà di volere lei e solo lei e di rivolere la loro famiglia. Ma senza nessun risultato.

Anticipazioni e Trame Beautiful: Bill giura vendetta. Liam spaventato

Katie non cederà alle richieste di Bill e gli dirà di essere convinta più che mai che l’unica donna che lui voglia solo Brooke e non altre donne. Lei è stata solo una parentesi nella sua vita e non ha intenzione di soffrire ancora. Merita di meglio e se lo prenderà. Sarà allora che Bill le dirà di aver capito che tra lei e Carter c’è qualcosa e le rivelerà che non lascerà che le cose vadano come non devono andare secondo lui. Katie lascerà la sua villa, senza curarsi delle minacce e raggiungerà il Walton per ringraziarlo di aver preso le sue difese. Il magnate invece rimarrà da solo a meditare vedetta. La sua solitudine durerà però poco. Liam si presenterà a casa del padre, stupito che non si sia presentato a lavoro. Lo troverà in preda all’ira e con indosso la collana con il pugnale – che in precedenza lo Spencer si era tolto per sottolineare il suo cambiamento e la sua volontà di non ricadere nelle sue folle ossessione del controllo – di nuovo al collo. Questo gli farà capire che il suo papà ha in mente qualcosa di molto pericoloso e scoprirà che di mezzo ci sono di nuovo sia Katie che Brooke, che hanno “osato” rifiutarlo. Bill Spencer riferirà al figlio di essere pronto a prendersi la sua vendetta e di riprendersi una delle sue donne, possibilmente la madre di Will, senza che nessun terzo incomodo – a Carter Walton fischieranno le orecchie – si metta in mezzo.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.