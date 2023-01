Beautiful Anticipazioni Americane: Katie pronta ad aiutare Steffy a fermare Bill, "Ci penso io. Sheila se la vedrà con me!"

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Finn confesserà a Katie dell'inganno e delle minacce di Bill. La Logan, sconvolta, deciderà di parlare con il suo ex marito e prometterà di sistemare pure Sheila. Ma vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap presto in arrivo su Canale5.

Ad affrontare Bill e a tentare di riportare lo Spencer sulla retta via non ci sarà solo Taylor. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie, messa al corrente da Finn di quanto sta succedendo tra Bill, lui e Steffy e del terribile ricatto dell'ex marito, deciderà di intervenire personalmente. E se ci sarà Sheila ad attenderla, la rimetterà al suo posto.

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn rivela a Katie che Bill ha ricattato Steffy

Katie e Carter saranno sconcertati e non potranno credere alle loro orecchie. Vi abbiamo già anticipato, in alcuni nostri articoli precedenti, che il Walton informerà le sorelle Logan dell'avvenuta scarcerazione di Sheila. Sconvolta da quanto successo e curiosa di sapere cosa Steffy voglia fare con la stampa da questo momento in poi, Katie raggiungerà la casa sulla scogliera della Forrester. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che ad attenderla e a sconvolgerla ci sarà Finn. Il ragazzo confesserà alla sorella di Brooke che né lui né sua moglie hanno potuto testimoniare contro la Carter e che la colpa è tutta di Bill. Finnegan rivelerà che lo Spencer ha ricattato e minacciato Steffy di raccontare un segreto di famiglia, che potrebbe rovinare uno dei suoi più cari affetti.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie pronta ad affrontare Bill e pure Sheila

Finn non rivelerà a Katie e Carter quale tipo di ricatto abbia usato Bill ma confesserà loro che lo Spencer si è alleato con Sheila e che sembra aver perso la testa. Katie sarà d'accordo con lui. Qualcosa non va in suo marito, il suo comportamento è troppo strano e non ha scusanti. La Logan riferirà al bel dottore di voler affrontare di persona il suo ex. Lei è forse l'unica a potergli far cambiare idea e a poterlo riportare alla normalità. Poi penserà pure a Sheila Carter. Se lei si troverà a Villa Spencer si occuperà personalmente di lei e la metterà ko.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy e Taylor gettano la spugna?

L'incontro tra Taylor e Bill si concluderà con un nulla di fatto. Sheila e lo Spencer metteranno le due donne in un angolo, ribadendo loro di essere innamorati e disgustandole con i loro baci. Mamma e figlia dovranno tornare a casa con il dolore negli occhi e nelle orecchie e la Hayes ribadirà a Steffy di essere pronta a tutto pur di salvare lei e la sua famiglia. Si dirà ancora convinta di volersi costituire. Ma la Forrester sarà dello stesso parere di prima. Sua madre non dovrà rischiare il suo futuro, visto che non sarà manco certo che il suo sacrificio porterà a ottimi risultati. Sheila e Bill tireranno un altro coniglio dal cilindro e finiranno per vanificare ogni loro sforzo.

