Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor affronta Bill e Sheila ma la Carter le dà il benservito!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor deciderà di affrontare Bill per scoprire cosa lo abbia spinto ad appoggiare Sheila. La Hayes avrà però una brutta sorpresa ad aspettarla. Vediamo insieme cosa succederà nelle puntate della Soap Americana, presto in arrivo anche su Canale5.

La sconvolgente rivelazione di Steffy sul ricatto di Bill, farà scattare i sensi di colpa a Taylor. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Hayes, dopo aver saputo di essere lei la causa della scarcerazione della Carter, rivelerà alla figlia di voler fare qualcosa per sistemare le cose. Per farlo raggiungerà casa di Bill, per parlargli e per cercare di convincerlo a sotterrare l'ascia di guerra contro di lei e voltare le spalle alla malefica rossa. Ad attenderla però ci saranno brutte sorprese.

Anticipazioni Americane Beautiful: Taylor sconvolta dalla rivelazione di Steffy

In un nostro precedente articolo vi abbiamo già rivelato che Steffy racconterà alla madre quanto successo in tribunale e le dirà di aver dovuto tenere la bocca chiusa, per evitare che lei finisse in prigione. Taylor sarà pronta a costituirsi e salvare così il futuro di sua figlia e della sua famiglia. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Forrester glielo impedirà con tutte le sue forze e le dirà di essere persino convinta che il suo sacrificio, alla fine, non porterà a niente. Lo Spencer e la Carter troveranno comunque un escamotage per farla franca. La dottoressa non vorrà però gettare la spugna; ci deve essere un modo per uscire da questa situazione. Si recherà quindi a casa di Bill, per parlare faccia a faccia con lui.

Beautiful Anticipazioni Americane: Taylor affronta Bill

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Taylor dirà a Steffy di volersi occupare personalmente della questione e lascerà la casa sulla scogliera, per raggiungere la villa dello Spencer. La Hayes si convincerà di riuscire a far ragionare Bill ma una volta arrivata da lui, si renderà conto che nulla potrà fargli cambiare idea. Taylor si troverà faccia a faccia non solo con l'uomo a cui ha sparato ma anche con la stessa Sheila, che ormai si sarà trasferita dal suo nuovo fidanzato. Il confronto sarà serratissimo e la Hayes tenterà più e più volte di dire a padre di Liam che, prima o poi, si pentirà di aver aiutato un'assassina. Gli ricorderà che la rossa ha cercato di uccidere Steffy e che è quasi riuscita a rendere orfana di madre sua nipote Kelly. Ma le sue parole saranno vane. Intanto Katie, messa al corrente insieme a Brooke di quanto successo in tribunale, correrà a casa di Steffy, per organizzare con lei la conferenza stampa che avrà luogo di là a breve. Finn le confesserà che Sheila è libera per colpa del suo ex marito.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Sheila non se ne andrà mai. Resterà per sempre tra i Forrester

Il duro confronto tra Taylor, Bill e Sheila – a cui si unirà pure Steffy, corsa dalla madre per paura che potesse succedere l'irreparabile – finirà con un nulla di fatto. Non solo lo Spencer tesserà le lodi della sua nuova compagna, dicendo a entrambe che la Carter è l'unica donna che riuscirà ad amarlo e che lo farà felice, ma anche la rossa picchierà duro, dicendo che mai e poi mai lascerà Los Angeles e tradirà il suo nuovo compagno. Sheila Carter gelerà il sangue di Taylor e Steffy, confessando di avere intenzione di non andarsene mai più e di essere disposta a fare di tutto, pur di non perdere la sua libertà e la sua posizione di privilegio.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.