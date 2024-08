Beautiful Anticipazioni Americane: Katie si allea con Sheila e Deacon per incastrare Poppy?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie, Sheila e Deacon si sono ritrovati a parlare, insieme, delle strane morti di Tom e Hollis. I tre faranno fronte comune per scoprire cosa sta succedendo e chi sia il vero assassino. Ma finiranno pure loro nei guai? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap di Canale5.

Katie è certa che Poppy sia un’assassina e più vanno avanti le puntate americane di Beautiful, più la Logan si convince che la Nozawa sia una donna pericolosa e bugiarda e che Bill sia in pericolo. La sorella di Brooke ha però trovato con chi parlare di tutta questa situazione. A sostenerla nella sua guerra contro la nuova compagna dello Spencer non c’è solo suo figlio Will ma anche suo nipote RJ, Sheila e Deacon. Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie in allarme. Poppy è pericolosa!

Katie ha accusato Poppy di essere un’assassina e la Logan si sta sempre più convincendo che la Nozawa sia una persona pericolosa, in grado di fare del male al prossimo per un proprio tornaconto. Ad alimentare questo pensiero ci si è messo pure RJ, che ha raccontato alla zia della confessione che Luna gli ha fatto. La ragazza gli ha rivelato di aver trovato lo zaino di Tom a casa sua e di aver scoperto che sua madre ha incontrato il musicista proprio il giorno della sua morte. Una strana coincidenza che suona piuttosto preoccupante e che, arrivata alle orecchie della sorella di Brooke, è diventata quasi un’ammissione di colpa. La madre di Will è già da tempo decisa a stanare la sua rivale e a salvare Bill da lei ma rischia di finire nei guai se non troverà dei validi alleati.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie si allea con Deacon e Sheila!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che Katie ha deciso di parlare con Deacon e con Sheila per avere maggiori informazioni sul giorno della morte dei loro amici. La Logan ha rivelato loro di essere alla ricerca dell’assassino e di sospettare che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Poppy, la madre di Luna e nuova compagna di Bill. La chiacchierata tra i tre, convinti tutti che le morti siano collegate e che qualcuno voglia nascondere qualche segreto, potrebbe presto trasformarsi in un’alleanza inaspettata e forse molto efficace. E non si esclude che pure Luna, che non si fida più così tanto di sua madre, possa volersi unire al gruppo e aiutare la zia del suo amato RJ a fare luce sul suo vero passato.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Katie, Sheila e Deacon prossime vittime dell’assassino?

Per la prima volta in vita loro, Katie e Sheila potrebbero stare dalla stessa parte. La prima per difendere Bill e la seconda per dimostrare a tutti di non aver ucciso nessuno, stavolta, e per vendicarsi di chiunque abbia cercato di incastrarla. La Carter ha già cominciato a pensare che qualcuno abbia voluto far ricadere la colpa su di lei e questo di certo non lo può perdonare. Deacon invece è guidato dal desiderio di fare giustizia e di scoprire chi abbia ucciso i suoi due cari amici.

I tre, insieme a Luna, Will e RJ, potrebbero cominciare una caccia all’uomo, in un’alleanza inaspettata ma rischiare, tutti, di mettersi nei guai. È ormai chiaro che chiunque abbia ucciso Tom e Hollis voglia tenere segreto qualcosa di molto importante e che sia disposto a tutto pur di tenere tutto in sordina. E la prima persona a rischiare di mettersi nei guai è proprio Katie, che ha sollevato il polverone su Poppy e che potrebbe essere la prima nella lista degli ostacoli da eliminare.

