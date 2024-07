Beautiful Anticipazioni Americane: Katie è la prossima vittima dell'assassino di Tom e Hollis?

Anticipazioni TV

Katie rischia di morire? La Logan ha deciso di tenere d'occhio Poppy, convinta che la donna custodisca dei segreti. Ma così facendo si metterà in pericolo. Sarà lei la prossima vittima dell'assassino (o degli assassini) di Tom e Hollis? Scopriamo insieme e vediamo cosa succederà molto presto negli episodi della Soap in arrivo su Canale5.

Katie rischia di essere uccisa? Nelle prossime puntate di Beautiful la piccola delle sorelle Logan potrebbe finire nel mirino dell’assassino di Tom e Hollis. La mamma di Will si sta mettendo in grande pericolo e tutto questo per via delle sue perplessità su Poppy e per il suo desiderio di scoprire cosa la donna nasconda. L’ex moglie di Bill è certa che la madre di Luna non sia del tutto sincera e ha promesso di venire a capo di tutti i suoi segreti. Ma la sua curiosità e la sua volontà di proteggere il padre di suo figlio e Will stesso, finirà per far scorrere ancora del sangue… il suo!

Beautiful Anticipazioni Americane: Katie dubita che Poppy sia sincera

La rivalità tra Katie e Poppy non è destinata a finire. La Nozawa ha cacciato la Logan già una volta e non si farà scrupolo di metterla alla porta ogni volta che si presenterà a Villa Spencer. Ma il rapporto tra le due rischia di inasprirsi talmente tanto, da mettere Katie in pericolo. La mamma di Will è molto preoccupata per la nuova relazione di Bill e teme che il suo ex marito – a cui è ancora legata – stia facendo un grosso sbaglio ad accogliere a casa sua due persone fondamentalmente sconosciute. Sebbene sappia che Luna è la figlia dello Spencer, la sorella di Brooke crede che il suo ex consorte debba rallentare il passo e debba prima di tutto conoscere meglio sua figlia e la di lei madre.

Katie teme che Poppy non sia del tutto sincera e che non lo sia mai stata con Bill. La Logan, messa in allarme da Li e dai suoi racconti sulla sorella, non riesce a capire come mai la Nozawa abbia impiegato vent’anni per rivelare a Bill – uomo molto ricco e quindi capace di aiutarla – di aver avuto da lui una figlia e crede che la donna lo abbia fatto per qualche motivo che lei non vuole rivelare. Insomma, la sorella di Brooke e Donna pensa addirittura che il test del DNA sia fasullo.

Anticipazioni Americane Beautiful: Katie minaccia Poppy di controllarla a vista

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Katie, nelle puntate della Soap andate in onda in questi giorni sulla CBS, non si è fatta alcuno scrupolo di dire a Poppy di considerarla una bugiarda e una poco di buono. La Logan ha confessato alla sua “rivale” di credere che lei abbia avuto molto uomini e che Luna possa essere figlia di chiunque non solo di Bill. Se infatti era solita frequentare festival così tanto naïf, è possibile che abbia avuto più incontri e che il vero padre di Luna possa non essere lo Spencer. Senza giri di parole ha quindi messo in dubbio che il test del DNA sia vero e ha ipotizzato che possa essere stato manomesso per incastrare lo Spencer.

Queste illazioni hanno fatto scatenare la furia di Poppy ma potrebbero anche scatenare l’assassino (o gli assassini) di Tom e Hollis, posto che questi non sia proprio la Nozawa.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Katie rischia di morire?

Katie ha promesso di tenere d’occhio Poppy e lo ha dichiarato senza problemi. Peccato che questa dichiarazione di guerra rischi di scatenare una reazione molto pericolosa per la Logan. La sorella di Brooke potrebbe inimicarsi l’assassino o gli assassini di Tom e Hollis, uccisi per nascondere dei segreti che senza ombra di dubbio riguardano la Nozawa e sua figlia.

Non abbiamo ancora certezze sull’identità degli assassini o dell’assassino. Potrebbero essere Li e Jack o soltanto uno di loro, spinto o spinti dalla necessità di nascondere verità che non dovrebbero venire a galla. E se fossero Li o Jack potrebbe davvero essere che il test del DNA sia stato manipolato. Ma l’assassino potrebbe essere Luna oppure la stessa Poppy, che ha voluto mettere a tacere sia Tom che Hollis, per non permettere loro di distruggere la sua felicità. Chiunque sia il duplice omicida, con le accuse mosse alla Nozawa e con la volontà di indagare su di lei, Katie si sta cacciando in vero e proprio guaio tinto di rosso sangue. La donna potrebbe diventare la prossima vittima e rischiare di perdere la vita. Noi speriamo che Bill impedisca che la sua ex moglie possa mettersi davvero nei pasticci e possa capire che qualcosa non va in Poppy. Ma per averne certezza dobbiamo aspettare le prossime puntate americane della Soap.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.