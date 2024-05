Beautiful Anticipazioni Americane: Ivy Forrester prende il posto di Quinn alla Forrester Creations?

Anticipazioni TV

Il ritorno di Ivy Forrester ha scosso le trame della Soap Beautiful ma soprattutto ha fatto drizzare i capelli a Steffy, furiosa di rivedere la sua "cuginetta" insieme a Liam. Ma perché la nipote di Eric è tornata a Los Angeles? Per lei è previsto un posto in azienda come nuova creatrice di gioielli, al posto di Quinn?

Ivy Forrester è tornata e le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno già rivelato che Steffy non ha gradito il ritorno della sua cuginetta a Los Angeles. La Forrester sembra destinata a dover fare i conti per diverso tempo con la sua odiata parente. Ivy potrebbe infatti cogliere l’occasione per tornare a lavorare alla Forrester Creations, sostituendo Quinn nel reparto gioielli della grande casa di moda. E se così fosse tra lei e la figlia di Ridge – e persino con Hope – potrebbe scoppiare la guerra. Vediamo insieme cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap, in onda in Italia su Canale5.

Anticipazioni Americane Beautiful: Ivy Forrester l’altra grande rivale di Steffy

Per chi non ricordasse chi è Ivy Forrester, ecco un piccolo riassunto. Ivy è la figlia minore di John Forrester, fratello di Eric. Il capostipite della famiglia di stilisti è quindi suo zio e lei, Steffy e Thomas, sono cugini. Il personaggio di Ivy compare nella Soap per la prima volta nel 2014 e vi rimane sino al 2018. La ragazza, come i suoi cuginetti, è stata protagonista di intrighi amorosi e di ricatti, che le hanno fatto guadagnare un posto d’onore nella lista nera di Steffy. La figlia di Ridge la considera infatti la sua più grande rivale in amore, dopo Hope.

Ivy è arrivata a Los Angeles – nel 2014 – e ha preso il posto di Quinn come designer di gioielli della Forrester Creations. Dopo essersi legata con un vincolo di profonda amicizia a Liam, la giovane Forrester ha finito per innamorarsi perdutamente di lui, scatenando la gelosia e la rivalità prima di Hope – a quel tempo contesa dai fratelli Spencer – e successivamente di Steffy, con cui ha finito per avere le liti più accese e a causa della quale ha dovuto lasciare gli Stati Uniti per tornare in Australia, dove abita la sua famiglia.

Con Steffy è sempre stato un tira e molla pazzesco, fatto di ripicche, ricatti e minacce. Liam ha dovuto costantemente fare da paciere tra le due, arrivando persino a sposare Ivy per impedire all’ufficio dell’immigrazione di deportare la Forrester e di cacciarla dagli Stati Uniti, perché non in possesso della green card.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ivy assunta alla Forrester Creations?

La rivalità tra Steffy e sua cugina sembra destinata a riaccendersi. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci hanno rivelato che la figlia di Ridge ha sorpreso la ragazza mentre si scambiava un bacio con Liam e la cosa non le ha fatto per nulla piacere. Anzi pare proprio che questo evento, a cui seguirà la probabile rottura con Finn, la spingerà a tornare all’attacco con Liam e a volerlo riconquistare. E le cose potrebbero complicarsi ulteriormente se Ridge – sotto suggerimento di Eric - decidesse di assumere Ivy come nuova designer di gioielli, in sostituzione di Quinn, che ha lasciato un posto vacante.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Ivy di nuovo rivali?

Ivy potrebbe diventare un nuovo elemento importante per la Forrester Creations e cominciare a dare del filo da torcere sia a Steffy che a Hope. Siamo infatti sicuri che nemmeno la Logan sarà felice di rivedere la sua vecchia rivale ma potrebbe decidere di non curarsi troppo della cosa, presa com’è dalla nuova collezione della Hope for the Future e dal litigio – forse insanabile – tra Zende e RJ, a cui ha chiesto di collaborare per sostituire Thomas.

Ma la vera guerra prevediamo scoppi tra Steffy e Ivy, rivali da una vita e sicuramente pronte a darsi battaglia anche ora, in stile donne Forrester. Le due ragazze faranno sicuramente tremare le trame di Beautiful e ci aspettiamo grandi colpi di scena e nuovi triangoli amorosi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.