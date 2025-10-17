Beautiful Anticipazioni Americane: Il test di paternità inchioda Will ma Electra non ci sta e silura Luna!
Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Will è spacciato: è davvero il padre del figlio di Luna! La Nozawa è pronta a cantare vittoria ma Electra le gioca un brutto scherzo e... Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.
- Beautiful Anticipazioni Americane: Will e Luna a confronto, ecco tutta la verità
- Luna in arresto… ma non per colpa di Ridge, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful
- Beautiful Anticipazioni Americane: Electra tira fuori gli artigli Forrester!
Le novità sono all’ordine del giorno nelle puntate americane di Beautiful così come i colpi di scena e i cambiamenti, inaspettati, dei personaggi. Ma cosa sta succedendo di tanto eclatante da farci saltare sulla sedia, negli episodi della Soap, presto in onda su Canale5? Ve lo riveliamo subito e vi anticipiamo che c’entrano Luna, Will e soprattutto Electra Forrester, che si è presa una prima parte della sua vendetta contro la Nozawa, che pensava di aver incastrato – senza più ritorno – il figlio di Bill!
Beautiful Anticipazioni Americane: Will e Luna a confronto, ecco tutta la verità
Bill e Katie hanno fermato Ridge e gli hanno chiesto di pazientare prima di denunciare Luna e farla finire in prigione. I due hanno voluto accertarsi, prima di tutto, che il figlio che la Nozawa aspetta sia di Will. Per averne certezza hanno chiesto aiuto a Bridget, che ha raggiunto la villa degli Spencer per mettere a disposizione le sue conoscenze mediche ed effettuare un test di paternità. Purtroppo per la famiglia del magnate, la verità si è rivelata più dura del previsto e questa volta Luna non ha mentito: è davvero incinta di Will. Per la giovane è stata una vittoria più che mai aspettata ma ha dovuto fare i conti con una rivale, che si è finalmente rivelata una vera e propria Forrester!
Luna in arresto… ma non per colpa di Ridge, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful
Luna ha cantato vittoria e si è detta pronta a diventare a tutti gli effetti una Spencer. Bill si è infuriato e con lui Will, che ha ripetuto un’altra volta alla ragazza di essere stato ingannato, di non aver mai voluto fare sesso con lei e di non poterla mai e poi mai amare, soprattutto dopo quanto accaduto. Nonostante queste parole, sul viso della Nozawa ha continuato a esserci un sorriso sornione, quello tipico di una persona al limite tra la follia e l’ironia. Ma l’arrivo del vice capo Baker ha cancellato ogni traccia di felicità nella figlia di Poppy, che si è ritrovata in manette, pronta a essere portata in carcere, senza avere nessuno dalla sua parte, non stavolta! La ragazza ha accusato Katie e Bill di averla incastrata e i due hanno pensato che fosse stato Ridge – al momento assente e pronto ad arrivare alla villa – ma nessuno dei tre ha avuto ragione. Dal nulla e a sorpresa Electra ha preso la parola e ha dichiarato “sono stata io a denunciarti!”.
Beautiful Anticipazioni Americane: Electra tira fuori gli artigli Forrester!
Colpo di scena inaspettato! Sì perché Electra si è sempre mostrata come una giovane molto pacata quando invece anche in lei scorre il sangue bollente della famiglia Forrester.
Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Electra minaccia Luna, "Ti farò pentire di non essere fuggita!"
Electra ha candidamente confessato di aver chiamato lei la polizia e di aver denunciato Luna, che è ora accusata di rapimento e tentato omicidio, per i fatti accaduti nella casa sulla spiaggia. Per la giovane si riaprono le porte della prigione e a nulla varrà il fatto che lei sia incinta dell’erede Spencer. Sembra che abbia fatto molto male i suoi conti e che abbia sottovalutato la Forrester, decisa a prendersi la sua vendetta contro di lei come aveva annunciato.
Leggi anche Beautiful: Quanto è grande la famiglia Forrester e come si è allargata nel tempo? Due infografiche ce lo spiegano
Tra le due donne, è chiaro, ci sarà una vera e propria guerra ma stavolta Luna non potrà contare sull’aiuto di nessuno, almeno sicuramente non di qualcuno potente come Bill. Il magnate non la sosterrà più, anzi potrebbe volerla far soffrire e nemmeno Ridge le permetterà di fare qualche passo. Rimangono in lizza Sheila e Finn, sì pure il marito di Steffy, che forse verrà convinto a soccorrere la figlia. Non sappiamo di sicuro come andrà in futuro ma è chiaro che Electra abbia dimostrato di fare sul serio e di voler proteggere, per quanto potrà, la sua relazione con Will. Dovrà però abituarsi all’idea che il giovane stia per avere un figlio con la criminale, cosa che - come ha confessato – non è facile da digerire. Riuscirà a mantenere il sangue freddo che ha dimostrato chiamando Baker e battendo sul tempo suo zio? Lo vedremo presto, intanto brava Electra!
Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.