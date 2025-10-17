Beautiful Anticipazioni Americane: Il test di paternità inchioda Will ma Electra non ci sta e silura Luna!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Will è spacciato: è davvero il padre del figlio di Luna! La Nozawa è pronta a cantare vittoria ma Electra le gioca un brutto scherzo e... Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Le novità sono all’ordine del giorno nelle puntate americane di Beautiful così come i colpi di scena e i cambiamenti, inaspettati, dei personaggi. Ma cosa sta succedendo di tanto eclatante da farci saltare sulla sedia, negli episodi della Soap, presto in onda su Canale5? Ve lo riveliamo subito e vi anticipiamo che c’entrano Luna, Will e soprattutto Electra Forrester, che si è presa una prima parte della sua vendetta contro la Nozawa, che pensava di aver incastrato – senza più ritorno – il figlio di Bill!

Beautiful Anticipazioni Americane: Will e Luna a confronto, ecco tutta la verità

Bill e Katie hanno fermato Ridge e gli hanno chiesto di pazientare prima di denunciare Luna e farla finire in prigione. I due hanno voluto accertarsi, prima di tutto, che il figlio che la Nozawa aspetta sia di Will. Per averne certezza hanno chiesto aiuto a Bridget, che ha raggiunto la villa degli Spencer per mettere a disposizione le sue conoscenze mediche ed effettuare un test di paternità. Purtroppo per la famiglia del magnate, la verità si è rivelata più dura del previsto e questa volta Luna non ha mentito: è davvero incinta di Will. Per la giovane è stata una vittoria più che mai aspettata ma ha dovuto fare i conti con una rivale, che si è finalmente rivelata una vera e propria Forrester!

Luna in arresto… ma non per colpa di Ridge, ecco cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful

Luna ha cantato vittoria e si è detta pronta a diventare a tutti gli effetti una Spencer. Bill si è infuriato e con lui Will, che ha ripetuto un’altra volta alla ragazza di essere stato ingannato, di non aver mai voluto fare sesso con lei e di non poterla mai e poi mai amare, soprattutto dopo quanto accaduto. Nonostante queste parole, sul viso della Nozawa ha continuato a esserci un sorriso sornione, quello tipico di una persona al limite tra la follia e l’ironia. Ma l’arrivo del vice capo Baker ha cancellato ogni traccia di felicità nella figlia di Poppy, che si è ritrovata in manette, pronta a essere portata in carcere, senza avere nessuno dalla sua parte, non stavolta! La ragazza ha accusato Katie e Bill di averla incastrata e i due hanno pensato che fosse stato Ridge – al momento assente e pronto ad arrivare alla villa – ma nessuno dei tre ha avuto ragione. Dal nulla e a sorpresa Electra ha preso la parola e ha dichiarato “sono stata io a denunciarti!”.

Beautiful Anticipazioni Americane: Electra tira fuori gli artigli Forrester!

Colpo di scena inaspettato! Sì perché Electra si è sempre mostrata come una giovane molto pacata quando invece anche in lei scorre il sangue bollente della famiglia Forrester.

Electra ha candidamente confessato di aver chiamato lei la polizia e di aver denunciato Luna, che è ora accusata di rapimento e tentato omicidio, per i fatti accaduti nella casa sulla spiaggia. Per la giovane si riaprono le porte della prigione e a nulla varrà il fatto che lei sia incinta dell’erede Spencer. Sembra che abbia fatto molto male i suoi conti e che abbia sottovalutato la Forrester, decisa a prendersi la sua vendetta contro di lei come aveva annunciato.

Tra le due donne, è chiaro, ci sarà una vera e propria guerra ma stavolta Luna non potrà contare sull’aiuto di nessuno, almeno sicuramente non di qualcuno potente come Bill. Il magnate non la sosterrà più, anzi potrebbe volerla far soffrire e nemmeno Ridge le permetterà di fare qualche passo. Rimangono in lizza Sheila e Finn, sì pure il marito di Steffy, che forse verrà convinto a soccorrere la figlia. Non sappiamo di sicuro come andrà in futuro ma è chiaro che Electra abbia dimostrato di fare sul serio e di voler proteggere, per quanto potrà, la sua relazione con Will. Dovrà però abituarsi all’idea che il giovane stia per avere un figlio con la criminale, cosa che - come ha confessato – non è facile da digerire. Riuscirà a mantenere il sangue freddo che ha dimostrato chiamando Baker e battendo sul tempo suo zio? Lo vedremo presto, intanto brava Electra!

