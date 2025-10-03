TGCom24
Beautiful Anticipazioni Americane: Electra minaccia Luna, "Ti farò pentire di non essere fuggita!"

Silvia Farris

Electra non intende farla passare liscia a Luna. Nelle puntate americane di Beautiful, la giovane Forrester ha deciso di regolare i conti con la sua nemica e di minacciarla senza pietà. Ecco cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Electra minaccia Luna, "Ti farò pentire di non essere fuggita!"

Luna ha creato un vero e proprio pandemonio tra i Forrester e gli Spencer e la rivelazione della sua gravidanza ha scatenato la furia di Electra, che non è riuscita a trattenersi. Nelle puntate americane di Beautiful, la nipote di Eric ha preso in mano la situazione e si è recata con Will a Villa Spencer per mettere le cose in chiaro con la Nozawa ma anche per minacciarla che da ora in poi dovrà guardarsi le spalle. Ma sarà stato saggio minacciare in questo modo una pluriomicida o stavolta sarà Luna a finire nel sangue? Vediamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Electra, fuori di sé dalla rabbia, decide di affrontare Luna

Will ha confessato tutto a Electra e la reazione della ragazza è stata terribile. Sconvolta e disgustata da quanto successo, la Forrester non ha accettato nessuna scusa da parte del suo innamorato anzi non ha proprio ascoltato le sue spiegazioni, accecata dalla rabbia. Questo la porterà ad allontanarsi, quasi sicuramente, dallo Spencer ma soprattutto l’ha spinta a cercare la sua vendetta personale contro colei che non smette di metterle i bastoni tra le ruote. Scoperto che Luna è a casa di Bill, la ragazza ha deciso di recarsi da lui per regolare i conti con la sua nemica numero 1 e per passare alle minacce, stavolta davvero pesanti.

Beautiful Anticipazioni: Electra minaccia Luna

Electra è arrivata come una furia a casa di Bill e ha affrontato Luna rivolgendole parole terribili. Scoperto anzi appurato che la gravidanza non è una finta e che stavolta la ragazza – almeno così pare – non ha sabotato nessun test del DNA – la Forrester l’ha minacciata di farle pagare ogni cosa e di farle rimpiangere di non aver lasciato Los Angeles quando ne aveva opportunità. La nipote di Eric ha tirato fuori un caratterino che non ci saremmo mai e poi mai aspettati da lei ma purtroppo non ha sortito l’effetto desiderato. Luna Nozawa non ha paura di nessuno, figuriamoci di una ragazzetta insulsa come lei la considera. Ma Electra potrebbe stupirla e potrebbe lasciare senza fiato pure noi.

Electra uccide Luna o sarà il contrario? Ecco cosa succederà nelle puntate americane di Beautiful

Lo scontro tra Electra e Luna potrebbe presto risolversi nel sangue e non siamo tanto convinti che sarà quello di Electra. L’atteggiamento della Forrester, che ha tirato fuori un bel po’ di carattere e le minacce che ha rivolto alla Nozawa, ci lasciano presagire che non lascerà che le cose vadano come la figlia di Poppy vuole. Insomma Electra Forrester potrebbe trasformarsi in un’assassina con i fiocchi.

Ovviamente abbiamo molta paura che Luna, che di omicidi ne ha già commesso tanti, possa precederla e possa quindi liberarsi dell’ostacolo che, secondo lei, le impedisce di avere Will. Insomma non escludiamo che le giovani possano volere la morte l’una dell’altra e che possano tentare di ottenere esattamente questo. Questo di sicuro porterà le trame di Beautiful a infiammarsi e ne vedremo delle belle!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.

Silvia Farris
