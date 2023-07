Beautiful Anticipazioni Americane: Hope vuole Thomas ed è pronta a lasciare Liam. La sua scelta sarà quella giusta?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Hope ha ceduto al fascino di Thomas ed è andata a letto con lui. La figlia di Brooke rivelerà al Forrester di essere ormai certa di volere lui e non più suo marito. Ma avrà fatto la scelta giusta?

Il danno è fatto! Hope e Thomas hanno fatto l’amore. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la Logan non si pentirà per nulla di essere andata a letto con il Forrester e anzi, dopo esseri rotolata tra le lenzuola con lui, più volte, finirà per rivelargli di non avere dubbi: vuole lui, soltanto lui e non più Liam. Ma cosa l’ha spinta a cambiare idea e a voler rovinare il suo matrimonio? Cosa è successo alla dolce e fedele Hope Logan? Non starà facendo uno sbaglio?

Anticipazioni Beautiful: Hope vuole Thomas e non più Liam

Dopo anni di tira e molla e di lotte fratricide con Steffy, non ci saremmo mai immaginati che Hope tradisse Liam. La dolce Hope Logan è sempre stato uno dei personaggi più fedeli nella Soap e questo cambiamento radicale ci ha lasciati spiazzati. Tanto più dopo aver letto le Anticipazioni Americane di Beautiful e aver scoperto che la ragazza ha dichiarato al Forrester di volere lui e soltanto lui e non più Liam. La scelta della giovane è apparsa molto chiara e a conferma di ciò, Hope ha passato diverse ore d’amore con il figlio di Ridge, come noi piuttosto stupito di quanto sta accadendo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ecco perché Hope ha scelto Thomas

Ma perché Hope alla fine ha scelto Thomas? La risposta a questa domanda è da ricercarsi nel passato della Logan e nel triangolo amoroso che da sempre ha caratterizzato la sua vita. Hope ha sempre dovuto dividere Liam con Steffy, l’altro grande amore dello Spencer. Il figlio di Bill non ha mai negato e forse mai lo farà, di essere ancora in un certo senso innamorato della madre della Forrester e lo ha ribadito anche a sua moglie, durante la loro terribile discussione, avvenuta dopo Roma. Hope non ha certo apprezzato questa confessione del marito e stanca di dover dividere il consorte con la sorellastra, ha alla fine scelto un uomo che l’ha sempre messa al primo posto: Thomas Forrester.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope ha fatto bene a scegliere Thomas?

Nonostante i suoi sbagli e le sue pazzie, Thomas ha davvero messo sempre al primo posto Hope. Il ragazzo ha dimostrato una dedizione – e un’ossessione – per la Logan, degne di uno dei personaggi delle tragedie di Shakespeare. E Hope alla fine lo ha capito e lo ha apprezzato. La ragazza ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia di un uomo che ama solo lei e che forse amerà solo lei per tutta la vita, non come Liam. Ci sentiamo di concordare per una volta con Hope. La scelta ci sembra quella giusta – sempre che Thomas non perda di nuovo la testa – e siamo d’accordo con la sua scelta di dire basta a Liam e alla sua continua insicurezza e indecisione. Certo non la perdoniamo per il suo terribile comportamento, avuto durante il coma di Steffy. In quel caso, secondo noi, avrebbe potuto evitare di dimostrare gelosia nei confronti della sorellastra.

Queste considerazioni a parte, crediamo che alla fine, purtroppo, Hope finirà per pentirsi – i triangoli amorosi sono duri a morire in Beautiful – e che tornerà da suo marito. In questo caso però vorremmo che Liam cancellasse del tutto quello che è successo e che non ritirasse la questione ogni volta che la sua consorte si avvicinerà al Forrester. E Thomas? Cosa ne sarà di lui? Bé crediamo che finirà per ricadere in strani vizi e questa volta non potremmo dargli poi così torto!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.