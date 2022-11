Beautiful Anticipazioni Americane: Hope torna a casa da Liam ma nasconde un segreto...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni Americane di Beautiful. Negli episodi americani della Soap - che presto andranno in onda anche su Canale5 - Thomas prova a baciare Hope ma lei rifiuta. I due ragazzi decidono di non raccontare nulla a nessuno e la Logan torna a casa da Liam nascondendo questo nuovo segreto.

Tra Hope, Thomas e Liam le cose continueranno a complicarsi. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che dopo il successo della sfilata della Hope for the Future, la piccola Logan e il suo ex marito passeranno ancora del tempo insieme. Il Forrester, convinto che la vittoria appena ottenuta e l'assenza di Liam all'evento possano avergli fatto guadagnare punti, si farà avanti con la sua amata, cercando di baciarla. Hope rifiuterà il bacio e correrà a casa da Liam, decidendo però di non rivelare nulla al suo consorte.

Anticipazioni Americane Beautiful: Liam non si presenta alla sfilata, Hope delusa

Thomas e Hope passeranno sempre più tempo insieme, complice non solo Douglas ma anche il loro lavoro per la Hope for the Future. Liam non riuscirà a sopportare che sua moglie stia vicina al suo ex marito, non dopo quello che ha fatto alla loro famiglia e si stupirà che la Logan non capisca di potersi mettere di nuovo in pericolo. Lo Spencer, come vi abbiamo già anticipato in un nostro precedente articolo, deciderà quindi di non presentarsi alla sfilata, ferendo Hope e lasciandola in balia di Thomas. Liam non vorrà vedere sua moglie accanto al suo peggior nemico e la sua scelta, per quanto dolorosa e sicuramente non apprezzata, rischierà di distruggere per sempre il suo matrimonio.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope festeggia con Thomas, lui prova a baciarla

La scelta di Liam di non presentarsi alla sfilata lascerà tutti perplessi. A nessuno sfuggirà il fatto che lo Spencer non sia là ad applaudire sua moglie per il grande successo che, con fatica, sta ottenendo. Hope soffrirà moltissimo di questa decisione ma sceglierà di non farsi condizionare dagli eventi e di godersi la grande serata di festeggiamenti, che l'aspetta dopo gli applausi in passerella. E sarà proprio in questo clima festoso e di grande orgoglio, che tra lei e Thomas scatterà qualcosa. Come vi abbiamo già anticipato, Thomas sedurrà Hope o meglio la convincerà di essere cambiato e di essere pronto a una vita diversa... ma accanto a lei. Convinto che sia arrivato il momento giusto per far emergere i suoi sentimenti e approfittando dell'assenza del suo rivale, il Forrester – una volta rimasto solo con la sua amata – cercherà di baciarla. Ma lei, infastidita, rifiuterà il bacio e gli ribadirà di essere sposata e di non voler nessun altro uomo se non Liam.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope torna a casa da Liam con un segreto

Mentre a Villa Forrester si consumerà l'ennesimo atto tra Hope e Thomas, Liam aspetterà sua moglie a casa. Dopo essere stato incoraggiato e coccolato da suo padre, da Wyatt e persino da Brooke – tutti e tre convinti che il ragazzo abbia fatto bene a non presentarsi alla sfilata e a guardarsi le spalle dal Forrester – lo Spencer cercherà di mettersi in contatto con la sua amata, nella speranza di un suo ritorno a casa presto. Hope farà capolino alla chalet dopo aver rimesso al suo posto Thomas ma dopo aver anche promesso al ragazzo di non rivelare nulla al marito su quanto successo. Il figlio di Ridge pregherà infatti la stilista di non metterlo ancora più in cattiva luce di quanto non lo sia già e di avere pazienza con lui e con i suoi sentimenti, mai cambiati, per lei. La Logan accetterà di tenere la bocca chiusa e una volta tornata nel suo appartamento non farà alcuna menzione sull'accaduto e anzi rincuorerà Liam di aver capito cosa lo abbia spinto a non essere presente al suo grande evento. Ma sarà chiaro, nei suoi occhi, che la giovane designer non è serena e forse neanche contenta di come stia andando il suo matrimonio. Che Thomas abbia fatto colpo?

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.