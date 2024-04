Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas sceglie Thomas e dice addio a Hope

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Douglas ha lasciato senza parole Hope. Il bambino, al corrente del fatto che sua madre non sposerà suo padre, le confermerà di essere molto deluso da tutto questo e di voler partire a Parigi, non rimanendo con lei. Ecco cosa sta succedendo nelle Soap.

Hope si è resa conto che il no che ha detto a Thomas le sta costando caro. La ragazza non riesce a darsi nessuna colpa; non era pronta a un altro matrimonio ed è solo per questo che non ha voluto sposare il Forrester. Peccato però che Steffy abbia trasformato un ragionamento per lei logico e rispettoso di se stessa e della sua famiglia, in un’arma contro di lei. E la cosa sta prendendo una piega davvero drammatica, visto che Douglas – deluso quanto suo padre – le ha voltato le spalle, decidendo di partire per Parigi insieme al suo papà e rivelando di ricordare perfettamente che la sua vera madre fosse Caroline Spencer. Un colpo al cuore per la figlia di Brooke. Ma scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap.

Anticipazioni Americane Beautiful: Thomas rivela a Hope che si trasferirà a Parigi

Thomas ha deciso di dare retta a Steffy e di lasciare Los Angeles. Sua sorella lo ha “cacciato” dalla Forrester Creations, spingendolo a fare una cosa per se stesso e per il bene suo e di suo figlio. Lasciare la città e dimenticare Hope è la strada giusta da percorrere, visto che nonostante tutto il suo impegno – ormai da anni – la Logan non si decide a diventare sua moglie. Lo stilista ha informato la figlia di Brooke di volersene andare, trasferendosi a Parigi e lavorando là su qualche altro progetto dell’azienda, non certo sulla Hope for the Future. Con lui partirà anche Douglas, da cui Thomas non vuole separarsi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Douglas sceglie Thomas!

Hope è rimasta molto delusa dalla decisione di Thomas di lasciarla ma è stata totalmente annientata dalle parole di Douglas, giunto nel suo ufficio poco dopo l’addio di suo padre alla donna che ama. Il bambino ha gelato la sua mamma dicendo di essere anche lui molto deluso da lei e dalla sua decisione; non capisce come mai non sia finalmente arrivato il momento giusto di essere una famiglia anche legalmente e ha accusato la Logan di non essere poi così tanto innamorata del padre e di non aver abbastanza a cuore nessuno di loro. Ma a mettere Hope al tappeto è stata la scelta del bambino di partire a Parigi con suo padre.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Douglas ha scelto, Steffy ha vinto e Hope è una furia

Douglas ha chiesto a Hope di non interferire con la sua scelta e le ha persino nominato la sua vera madre, Caroline, che – rispetto a lei – riteneva sia lui che Thomas tutta la sua vita. Il piccolo ha ribadito di voler bene alla Logan ma di voler stare accanto a suo padre, che ama più di ogni cosa e che ha bisogno di avere suo figlio accanto. Hope è rimasta senza parole mentre Steffy, che sentirà dal suo stesso nipote la dichiarazione di voler partire per Parigi, ha cantato vittoria. La Forrester si è però fatta nuovi nemici e stavolta Hope potrebbe davvero volersi vendicare di lei, che non si doveva mettere in mezzo e ha trasformato una preoccupazione nell’ennesima lite tra Forrester e Logan.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.