Beautiful Anticipazioni Americane: Hope scopre che Sheila è viva. La Logan sosterrà Finn e Deacon?

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che la prima a scoprire che Sheila è ancora viva, è stata Hope. La Logan finirà per sostenere Finn e Deacon, convinti che

Sheila è viva e presto tutti lo scopriranno. La prima persona a venire a conoscenza di questa grande – e pericolosa – novità, è stata Hope. La Logan, arrivata a casa di suo padre per spingerlo a smettere di tormentare Steffy e Finn con le sue strambe idee, si è resa drammaticamente conto che lo Sharpe aveva ragione. La Carter è più che mai in forma e sia l’ex barista che il bel dottorino sono felici di poterla riavere tra loro e sono convinti che lei sia veramente cambiata. Ma questa convinzione l’avrà anche Hope? La bionda deciderà di sostenere la tesi dei due uomini contro il parere di Steffy e di tutta la sua famiglia?

Anticipazioni Americane Beautiful: Hope scopre che Sheila è viva

Le puntate di Beautiful andate in onda in questi ultimi giorni sulla CBS, negli Stati Uniti, hanno lasciato tutti senza fiato. Sheila è stata ritrovata, viva. Deacon aveva ragione nel dire che la sua innamorata fosse in pericolo. La Carter è rimasta per giorni ostaggio di Sugar, la sua ex alleata che ha tentato di uccidere Steffy. Presto questa assurda notizia farà il giro di Los Angeles e arriverà alle orecchie di Steffy. Per il momento la sola a saperla – oltre ovviamente a Deacon e Finn - è Hope, che ne è venuta a conoscenza per caso, durante una visita a suo padre, nella quale avrebbe dovuto convincerlo a smettere di tormentarsi con il pensiero che la Carter non fosse morta, in modo da lasciare in pace pure Finn e la sua sorellastra. La giovane Logan si è resa conto non solo che il suo papà aveva ragione ma si è trovata a custodire un piccolo segreto, fino a quando la sua sorellastra non verrà aggiornata.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope crederà che Sheila sia cambiata?

La scoperta che Sheila sia ancora viva ha sconvolto Hope e l’ha fatta letteralmente svenire. La ragazza ha impiegato un po’ di tempo per abituarsi all’idea di non essersi liberati della Carter ma soprattutto ha fatto molta fatica a mantenere la calma davanti all’entusiasmo di Deacon e di Finn, convinti che Sheila non solo sia cambiata ma che abbia addirittura messo a rischio la sua vita per proteggere Steffy. Secondo i racconti della rossa, lei avrebbe affrontato Sugar per impedirle di fare del male alla Forrester e ai suoi bambini e, in seguito a questo, sarebbe stata legata e lasciata a patire in un vecchio edificio, in un luogo malfamato di Los Angeles. Il bel dottorino è convinto che la donna, anzi la sua mamma, stia dicendo la verità ma Hope ha tentennato e non poco, non molto convinta del fatto che la nemica numero 1 della sua famiglia, abbia davvero voltato pagina. Insomma la figlia di Brooke ha rivelato a suo padre ma soprattutto al suo amico medico, di non essere poi così tanto certa che la malvagia Sheila Carter abbia lasciato spazio a una persona buona e degna d’amore.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope aiuterà Finn a far cambiare idea a Steffy?

Sebbene Hope abbia dichiarato di non avere molta fiducia nel cambiamento di Sheila, crediamo che la Logan finirà per aiutare Finn con Steffy. La figlia di Brooke potrebbe decidere di sostenere la tesi del bel dottore sia perché desiderosa di vedere il suo amico felice, sia per la sete di vendetta che ha nei confronti della Forrester, che l’ha separata da Thomas. Insomma temiamo che le azioni della bionda possano presto diventare molto pericolose e che il suo attaccamento nei confronti del dottor Finnegan e il suo risentimento verso la figlia di Ridge, possano diventare un mix esplosivo e portarla a fare di tutto per distruggere il matrimonio più duraturo nella storia di Steffy Forrester. Sarà così? Non abbiamo ancora la certezza al 100% ma l’idea è quella e non ci schiodiamo da questo pensiero. Siamo certi che lo scopriremo molto presto, visto che Sheila – viva - non rimarrà nell’ombra per molto.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.