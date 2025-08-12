Beautiful Anticipazioni Americane: Hope schiaffeggia Grace, nessun perdono per la Buckingham!

Anticipazioni TV

Alla scoperta che Liam non sia mai stato malato e che i Buckingham hanno di nuovo imbrogliato la sua famiglia, Hope ha perso il controllo. Che cosa succederà da questo momento negli episodi della Soap in onda sulla CBS e presto su Canale5?

La verità è venuta a galla e fa molto male, soprattutto a chi, come Hope e Liam, ha sofferto così tanto in passato. Nelle puntate americane di Beautiful, Grace ha rivelato ai due di aver mentito e che il cancro dello Spencer non è mai esistito. Un colpo durissimo che non potrà mai essere perdonato, non certo da Hope che dai Buckingham ha ricevuto un dolore difficile da dimenticare e che non si è potuto trattenere dal dare uno schiaffo alla dottoressa. Vediamo insieme cosa è successo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Grace rivela a Liam che non ha mai avuto il cancro

Finn non può mentire a Liam e ha convinto Grace a correre a casa Spencer per confessare il suo crimine. La dottoressa è stata costretta a prendere coraggio e a presentarsi davanti al suo paziente e a Hope, per rivelare loro la dura verità: Liam non è mai stato malato. Il medico ha dovuto raccontare ogni cosa, senza potersi più tirare indietro. Ha quindi rivelato ogni cosa, dalla finta risonanza magnetica alle pillole fatte assumere dal ragazzo per provocare i sintomi del cancro. Insomma Grace ha fatto in modo che tutti credessero che per Liam Spencer non ci fosse nulla da fare e che solo una cura miracolosa – e dispendiosa – potesse salvargli la vita. E la dottoressa Buckingham aveva un preciso motivo per ingannare tutti: salvare le sue figlie.

Hope schiaffeggia Grace nelle puntate americane di Beautiful

La scoperta della verità ha sconvolto Liam e Hope, che ovviamente hanno perso il controllo. I due si sono sentiti presi in giro, di nuovo, dalla famiglia Buckingham, che sembra non avere pietà con loro e pensa di poterli ingannare quando e come vuole; è successo con Beth ed è accaduto ancora una volta con la finta malattia dello Spencer, che ha fatto preoccupare tutta la famiglia e che ha fatto sborsare un milione di dollari a Bill. Davanti a questa scoperta, Hope non è riuscita a stare zitta e ha scatenato la sua ira contro la dottoressa, schiaffeggiandola e dandole del mostro senza cuore, fatto della stessa pasta del suo ex marito. Grace ha potuto solo ribadire di averlo fatto per le sue figlie e di non aver voluto mai e poi mai fare del male a nessuno.

Beautiful Anticipazioni Americane: cosa cambierà da ora in poi?

La domanda che ci viene spontanea è questa: ora che si sa che Liam non è mai stato malato, come cambierà la vita di tutti i componenti della famiglia Spencer? Bill, venuto a scoprire di essere stato ingannato, andrà sicuramente su tutte le furie. E stavolta avrebbe pure ragione, visto che è finito in un inganno così subdolo da far saltare i nervi a chiunque. A Dollar Bill probabilmente non importerà tanto dei soldi quanto del fatto che Grace abbia fatto credere a tutti che Liam potesse morire e che lui rischiasse di dire addio al suo amato primogenito. E Bill Spencer ha capito più che mai di essere legato ai suoi figli - per cui farebbe di tutto – ma anche di aver sbagliato con loro per tutto questo tempo, permettendo persino a un’assassina come Luna di tornare in libertà. Insomma la notizia di essere stato frodato arriverà a Bill dopo aver capito tutti i suoi errori con la sua famiglia e la cosa lo farà, sicuramente infuriare.

Hope e Liam invece non potranno perdonare facilmente la dottoressa, non dopo quello che hanno passato. Non è però chiaro se quanto accaduto tra loro per via di Grace finirà per riunirli così tanto, da far scattare di nuovo l’amore tra i due. E se così fosse le nozze tra Hope e Carter sarebbero, ovviamente, annullate, con non troppa sorpresa da parte nostra, visto che – da un po’ di tempo – pensiamo che i due ragazzi non abbiano poi così tanto in comune per diventare marito e moglie. Cosa succederà lo scopriremo molto presto.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.