Beautiful Anticipazioni Americane: Hope minaccia Steffy e Taylor, “State lontane da mia madre!”

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Hope non è disposta a stare a guardare mentre Steffy e Taylor portano via Ridge a Brooke!

Nelle puntate italiane di Beautiful Hope è concentrata sul suo rapporto con Liam, messo in crisi dalle loro opinioni divergenti su Thomas. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che la giovane inizierà ben presto a concentrarsi sul legame tra Brooke e Ridge. Infatti, il matrimonio di questi ultimi sembra essere in pericolo, tanto per la presenza di Deacon quanto per quella di Taylor. La Logan junior sarà determinata a tenere a bada la psicologa e sua figlia, affinché le due non possano neanche provare a separare la madre dallo stilista!

Beautiful Anticipazioni Americane: Il desiderio proibito di Hope...

Mentre noi vediamo Hope preoccuparsi per il suo matrimonio, per i continui attriti con Liam a causa di Thomas, i telespettatori americani l'hanno già vista preoccuparsi invece per quello di sua madre. Da quando è tornato Deacon a Los Angeles, la giovane non ha fatto che cercare d'includerlo nella sua vita... ed in quella di Brooke. La Logan junior, infatti, continua segretamente a desiderare che i suoi genitori possano tornare insieme!

Hope preoccupata per la presenza di Taylor, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

Hope, tuttavia, si è resa conto che così facendo ha rischiato di compromettere la love story tra la mamma e Ridge. Questi ultimi, in effetti, si sono allontanati proprio perché la presenza di Deacon infastidiva oltremodo lo stilista, convinto che il Bad Body stesse sfruttando l'ascendente su sua figlia per avvicinarsi a Brooke. Nel frattempo, però, ha fatto ritorno anche Taylor. A questo punto, la moglie di Liam ha iniziato ad allarmarsi.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope contro Steffy e Taylor!

Sentendosi in colpa, pensando che sia stata lei a creare una crepa nel legame speciale tra la madre e Ridge attraverso cui Taylor potrebbe insinuarsi, Hope decide di avere un faccia a faccia con quest'ultima. Quando la raggiunge, trova la Hayes in compagnia di Steffy. La bionda ci tiene a precisare che stanno aspettando il figlio di Eric - appena rientrato da un viaggio di lavoro - invano: il Forrester è con Brooke, perché quello è il suo posto. Le due more, allora, le rispondono che sarà l'uomo a scegliere con chi vuole stare, non lei. La Logan junior, all'oscuro della notte - presumibilmente - di passione che la mamma ha passato con Deacon, non si dà per vinta: è pronta a difendere con le unghie e con i denti il matrimonio di Brooke e Ridge!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 17 al 22 gennaio 2022.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.