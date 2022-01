Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Deacon si baciano e finiscono a letto insieme!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Beautiful provenienti dall'America rivelano che Brooke e Deacon, complice un bicchiere di troppo, cedono di nuovo alla passione...

Nelle puntate italiane di Beautiful Ridge e Brooke si godono la loro ritrovata serenità di coppia. Le anticipazioni americane, invece, ci svelano che i due dovranno affrontare un'ennesima crisi coniugale. Infatti, mentre Deacon continuerà a ronzare intorno all'ex fiamma, Sheila sarà determinata a metterla fuori gioco! Così, la Dark Lady farà in modo che la Logan finisca con il tradire il marito con il padre di Hope...

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila vuole distruggere Brooke!

Mentre noi vediamo Ridge e Brooke più affiatati che mai, i telespettatori americani stanno vedendo il loro matrimonio cominciare a sgretolarsi per l'ennesima volta. I due, infatti, soffrono in quanto coppia il ritorno a Los Angeles di Deacon e di Taylor. Mentre il primo sta provando a riavvicinare l'ex fiamma, la seconda sembrerebbe aver testo una mano a quest'ultima, rassicurandola di non avere alcuna intenzione di riprendere la loro eterna lotta per accaparrarsi il cuore dell'unico uomo che entrambe abbiano mai amato in vita loro. Ma sarà davvero così? Sheila giura di no, ed infatti non fa che mettere zizzania tra la Logan e la Hayes!

Ridge lascia sola Brooke per Capodanno, nelle Anticipazioni Americane di Beautiful

L'intento della Dark Lady è quello di mettere fuori gioco la sola persona che ancora non ha fatto un passo verso di lei, ossia la madre di Hope. Anzi: tra le due c'è stato un duro faccia a faccia. Ora, la Carter si sta domandando in che modo possa riuscire a neutralizzare Brooke... quando posa improvvisamente gli occhi su di una bottiglia di champagne. Nel suo appartamento, la donna scambia le etichette delle bottiglie, così che la vittima del suo diabolico piano possa confondersi, e bere la bevanda alcolica, convinta sia invece analcolica. Nel frattempo, la Logan sta baciando appassionatamente il Forrester che dovrà partire per Capodanno per questioni lavorative. La bionda, d'altro canto, preferisce restare per festeggiare con la figlia e la nipote, e promette al consorte che non berrà.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke e Deacon cedono alla passione!

Per dare il benvenuto al nuovo anno in famiglia, Brooke invita anche lo Sharpe, il quale non lo sa, ma ha portato con sé le bottiglie manomesse da Sheila. Dopo essersi congedato, il padre di Hope si rende conto di aver dimenticato il suo telefono, e quindi torna indietro a prenderlo. Ad attenderlo c'è la sorella di Donna e Katie, con il bicchiere in mano e soltanto un accappatoio addosso. Deacon, in questa occasione, origlia una conversazione tra la Logan e Ridge in cui lui le comunica che, a causa di una tempesta, non potrà salire sull'aereo e raggiungerla... e lei s'incupisce. Il Bad Boy, allora, resta per farle compagnia. I due bevono insieme, ridendo e ricordando i vecchi tempi, quando la passione tra di loro era irrefrenabile. Le cose tra Brooke e lo Sharpe iniziano poco a poco a farsi bollenti! Alla fine, scatta il bacio... a cui Douglas assiste. Il mattino seguente, la nuora di Eric si sveglia accanto all'ex amante, e si convince che siano stati a letto insieme. Deacon le assicura di no, e nel frattempo torna Ridge. Il primo sgattaiola via non appena rincasa il secondo, al quale la Logan vuole confessare cos'è accaduto...

