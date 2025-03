Beautiful Anticipazioni Americane: Hope fugge a Parigi e sposa Thomas per vendicarsi di Steffy?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful, Hope è stata silurata. La sua collezione verrà chiusa e lei dovrà lasciare la Forrester Creations. Ma possibile che la figlia di Brooke abbia un asso nella manica che si ritorcerà contro Steffy? Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Hope potrebbe presto rivelarsi più subdola e manipolatrice di quanto si credesse, questo almeno nelle puntate americane di Beautiful. Mentre in Italia la ragazza sta cercando di essere il più chiara possibile con Thomas e di non far credere al Forrester, nemmeno per un attimo, di poter avere con lui una relazione seria, negli USA – sulla CBS – la giovane Logan potrebbe presto fuggire a Parigi, con il chiaro intento di riprendere contatto con il Forrester, fermare le sue nozze con Paris e diventare lei sua moglie. Il motivo? Diventare una Forrester, assumere quel cognome che le darebbe il diritto di lavorare nell’azienda di Ridge e vendicarsi così di lui e di Steffy, colpevoli di averla di nuovo cacciata. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Beautiful Anticipazioni: Hope cacciata di nuovo dalla Forrester

Hope è spacciata e stavolta nessuno, nemmeno sua madre o Carter, riuscirà a salvarla. Il Walton ha restituito la Forrester Creations a Ridge, Eric e Steffy ma si è fatto promettere – dagli uomini Forrester – di non cancellare la Hope for The Future. Promessa che non è stata però messa per iscritto e che Steffy, decisa a vendicarsi sino in fondo, ha deciso di non rispettare. La ragazza ha rivelato alla sua sorellastra di non poter avere nella sua azienda una vipera così tanto velenosa e visto che non c’è stato alcun accordo scritto tra loro e quanto pattuito è stato quindi detto solo a parole (a cui lei non ha nemmeno assistito), si è ripresa tutti i suoi diritti da Co-Ceo e ha bandito la sua rivale dalla sua azienda, senza nemmeno un po’ di pietà.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope sola contro tutti

Steffy non ha promesso nulla a Carter e in virtù di questo non ha alcuna intenzione di rispettare un accordo che suo padre e suo nonno non hanno messo per iscritto e per cui non è stata consultata. Nessuno ha voluto e potuto contraddirla e la Forrester ha proceduto con la sua idea di cacciare Hope, che ha quindi dovuto allontanarsi dall’azienda. È chiaro che Hope si senta tradita da Carter, che non è stato in grado di capire il peso delle sue azioni e l’ha messa in grande pericolo, proprio lui che diceva che l’avrebbe protetta a ogni costo. Quel che è peggio è che lei è l’unica che dovrà lasciare la Forrester; Brooke e Carter possono infatti continuare a lavorare nella maison, perché almeno loro hanno dato qualcosa all’azienda. Insomma Hope si è trovata sola contro tutti, con sua madre che le consiglia persino di fare ammenda dei suoi errori, prima di pretendere che le persone cambino idea su di lei e le diano quello che desidera.

Beautiful: Hope corre a Parigi per riprendersi Thomas, la sua ultima speranza?

Hope è sola contro tutti e non ha più alcuna speranza di convincere Steffy a farla tornare in azienda, a meno che non giochi d’astuzia. La Logan potrebbe dimostrarsi molto più subdola e calcolatrice di quanto immaginavamo. Vista la brutta aria che tira a Los Angeles, con tutti contro di lei, la ragazza potrebbe fuggire a Parigi, andare a lavorare per la Forrester International ma soprattutto cercare di riconquistare Thomas, evitando che lui sposi Paris. Ma con che scopo?

Purtroppo molto semplicemente per diventare una Forrester anche lei e per tornare a Los Angeles insieme a Thomas, in pompa magna, ma soprattutto per prendersi la sua vendetta contro Steffy e contro lo stesso Ridge, che non ha fatto nulla per fermare sua figlia. Si tratta per il momento di una supposizione, che non ci sentiamo di escludere, visto quello che la giovane Logan ha dimostrato di sapere fare e di voler soprattutto fare. Hope ci lascia sempre senza parole e piuttosto delusi dalla deriva che il suo personaggio ha presto. Capiamo il desiderio di vendetta ma giocare con i sentimenti delle persone che la amano e fregare un’azienda che non è tua bé questo non è tanto un comportamento da Logan quando da vera Sharpe.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 mentre il sabato e la domenica va in onda alle ore 14/14.10.