Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Steffy di nuovo in guerra per il cuore di Liam? Potrebbe succedere

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Liam è in fin di vita e che sia Steffy che Hope hanno espresso il loro grande affetto verso lo Spencer. Le due ragazze si troveranno di nuovo rivali per conquistare il cuore del figlio di Bill? Scopriamo insieme cosa potrebbe succedere negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Liam rischia di morire e Steffy e Hope potrebbero scoprire di amare ancora lo stesso uomo. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che lo Spencer combatte tra la vita e la morte mentre le sue due mogli, senza sapere ancora cosa gli sia successo, hanno espresso dei forti sentimenti per lui. Possibile che le due ragazze, sotto sotto, siano rimaste innamorate dello Spencer e ora che potrebbero perderlo per sempre si rendano conto di volerlo al loro fianco? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto in arrivo anche su Canale5, e capiamo se Hope e Steffy potrebbe tornare a darsi battaglia anche per il cuore del figlio di Bill.

Beautiful Anticipazioni Americane: Liam rischia di morire!

Liam potrebbe morire. Lo Spencer si è sentito male dopo una dura discussione con Bill ed è caduto a terra, sbattendo violentemente la testa sul tavolino da tè del salone di suo padre. Il giovane si è trascinato a forza fuori dalla villa ed è là che lo ha trovato Steffy. La ragazza lo ha portato di corsa in ospedale e purtroppo la diagnosi dei medici è stata infausta. Liam ha probabilmente un’emorragia cerebrale, che potrebbe risultargli fatale. La Forrester ha pregato i medici di poter stare accanto all’ex marito ma in quanto non più legata legalmente a lui, la giovane non può stargli vicino come vorrebbe. In lei si è fatto largo il terrore e forse qualcosa di più.

Beautiful: Steffy è ancora innamorata di Liam?

Steffy non ha mai nascosto di essere ancora molto legata a Liam e di volergli molto bene. La Forrester non ne ha fatto mistero neanche al marito, a cui ha sempre ribadito di desiderare che il padre di Kelly – nei limiti del rispetto – rimanesse al loro fianco. Ma è possibile che quanto successo con Finn - che ha appena scoperto di essere il padre di Luna e quindi di essere imparentato con due criminali efferate – e il terribile malore accorso allo Spencer, possano far riflettere la figlia di Ridge e possano farle capire che i suoi sentimenti per Liam sono ben più forti di quanto lei e noi pensassimo?

Prima di trovare Liam, Steffy ha confessato a suo padre di desiderare che Liam stia accanto a lei per sempre e di non voler rinunciare al loro splendido rapporto per nulla al mondo. Possibile che questa dichiarazione possa essere presagio di qualcosa di più e che Steffy cominci davvero a rendersi conto di non aver mai smesso di amare – non solo di voler bene – il suo ex marito? Beautiful ci ha abituato a considerare questi episodi come dei segnali che qualcosa di più sta per succedere.

Beautiful Anticipazioni: Hope vuole riconquistare Liam?

Che Steffy voglia ancora molto bene a Liam è sempre stato chiaro mentre per Hope la situazione è stata sempre più ambigua. Dopo il loro divorzio – accaduto da poco in Italia – la Logan si è interessata ad altri uomini e ha dimostrato sì di tenere allo Spencer ma di non essere affezionata a lui come la sua sorellastra. La ragazza ha però rivelato a Deacon – negli episodi appena andati in onda negli Stati Uniti – di considerare Liam l’unico uomo davvero attento a lei e innamorato. Insomma pare che Hope abbia capito di aver fatto dei grandi errori e che avrebbe dovuto fare di più per salvare il suo matrimonio.

Questo potrebbe portare la ragazza a voler riconquistare il figlio di Bill e a scontrarsi con Steffy. La Forrester potrebbe opporsi a questo rapporto non solo perché anche lei innamorata del giovane ma anche perché preoccupata che la biondina possa di nuovo far soffrire il padre di Kelly, cosa che ha già fatto in passato e che ha ripetuto con Thomas e Carter. Qualunque sia il motivo, siamo certi che tra le due donne si creerà una frattura e che torneranno a essere rivali anche per via del povero Liam, che dovrà combattere non solo con loro ma pure contro la morte, che pare essersi avvicinata moltissimo a lui.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.