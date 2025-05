Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy riassume Hope ma Ridge non è contento. Caccerà lui la Logan?

Anticipazioni TV

Hope è tornata trionfante alla Forrester Creations e ha informato prima sua madre e poi Ridge che Steffy l'ha riassunta. Ridge non è però stato per nulla contento di quanto scoperto e ha storto inaspettatamente il naso. Possibile che il Forrester si opponga a questa novità?

Hope e Steffy hanno deciso di non farsi più guerra e come primo passo per cambiare rotta, la Forrester ha riassunto la sorellastra in azienda. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che questa scelta è stata accolta con grande entusiasmo da Brooke ma meno da Ridge, che per la prima volta da quando si è trovato a fare da padre alla biondina, non pare per nulla contento di averla tra i piedi. Possibile che lo stilista apponga un veto sulla scelta di sua figlia e stavolta sia lui a licenziare la figlia della sua ex compagna, che lo ha tradito più di chiunque altro? Scopriamo insieme cosa sta succedendo negli episodi della Soap, presto in arrivo anche su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy riassume Hope

Andiamo con ordine nel racconto delle trame americane di Beautiful, che sicuramente molto presto – ce lo sentiamo – ci riserveranno grandi colpi di scena. Steffy ha rivelato a Hope di Liam e le due ragazze si sono trovate, forse per la prima volta nella loro vita, davanti un dramma comune, che devono affrontare insieme, unite come una vera famiglia. Le due madri hanno deciso di seppellire l’ascia di guerra e di esaudire l’ultimo desiderio di Liam, ovvero quello di vederle serene e in armonia. Per fare questo, Hope ha chiesto scusa a Steffy per aver tramato nell’ombra e per aver messo le mani sulla Forrester e la bruna ha deciso di riassumerla in azienda, dicendole però di essere sempre stata sincera sul futuro della Hope for the Future, che non può essere riaperta perché non portatrice di grandi guadagni. Pace fatta tra le due rivali e finalmente un po’ di tranquillità ma forse non è destinata a durare a lungo.

Beautiful: Hope rivela a Brooke e Ridge la grande novità

Steffy e Hope hanno promesso di ricominciare da capo e di fare di tutto affinché la loro pace funzioni. Il passo in avanti compiuto da Steffy non è poco e Hope sa benissimo quanto questo le sia costato. Non può quindi che essere felice per aver riavuto il suo lavoro e sembra capire benissimo il perché la sua linea non possa essere riaperta. La ragazza è corsa a informare sua madre e Ridge della bella notizia e si è presentata alla Forrester Creations, cosa che non poteva più fare, con un sorriso smagliante. Brooke ha ovviamente accolto questa notizia con grande soddisfazione mentre Ridge ne è rimasto stupito, quasi infastidito. In lui si sono mischiati pensieri di diverso tipo e pensiamo che il Forrester possa presto lasciare tutti senza parole con una sua decisione.

Ridge licenzia Hope in via definitiva? Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate americane di Beautiful

Ridge non è entusiasta del ritorno di Hope; si è limitato ad augurarsi che la Logan sia davvero cambiata come dice e che sia pentita da quanto detto. Ma in lui è chiaro che si sia fatto largo il tarlo del sospetto: perché Steffy ha riassunto Hope e perché lo ha fatto proprio ora? Il Forrester ha intuito che la decisione della figlia nasconda qualche ragione dietro e che presto la verità verrà a galla… e non gli piacerà.

Ridge però potrebbe aver storto il naso non solo per quanto appena detto, ovvero per il dubbio che stia succedendo qualcosa di grave, ma anche perché non riesce a perdonare Hope. Lo stilista non ha nascosto quello che pensa davvero della biondina e ha fatto schioccare la lingua con insulti di ogni tipo contro la ragazza. Di certo non ha cambiato idea e non ha dimenticato cosa ha fatto all’azienda di sua madre e di suo padre e ora che lui e Brooke non stanno più insieme, non pensa di avere nemmeno dei doveri nei confronti della giovane, che ha persino recuperato i rapporti con Deacon, suo padre, da lui da sempre odiato.

Insomma pensiamo che molto presto Ridge possa tornare all’attacco contro Hope e possa licenziarla lui in tronco, non lasciando nessuna possibilità né a lei né a Steffy di risolvere la situazione. E sarebbe un colpo di scena che cambierebbe tanto nelle trame della Soap. Succederà? Staremo a vedere!

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.