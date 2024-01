Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Hope di nuovo rivali in amore? Stavolta Liam non c'entra!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che presto Steffy e Hope si ritroveranno l'una contro l'altra per amore. Le due ragazze potrebbero contendersi il cuore di un uomo che non è Liam. Ma chi è? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nelle puntate della Soap, presto su Canale5.

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che molto presto potremo vedere Steffy e Hope di nuovo l’una contro l’altra… per amore. Stavolta però le sorellastre non saranno in lite per il cuore di Liam ma per quello di Finn. Ma cosa sta succedendo nelle puntate americane della Soap e come siamo arrivati a questo punto?

Anticipazioni Americane Beautiful: Finn pronto a tutto per difendere Hope… anche a tradire Steffy?

L’incontro tra Finn e Xander ha aperto il vaso di Pandora e ora a essere in pericolo non è solo il futuro di Thomas ma anche quello di Steffy. Il dottore ha dichiarato guerra al cognato e si è detto pronto a tutto pur di proteggere Hope dalla sua pazzia. Questo vuole dire anche non dare retta a Steffy e alle sue preghiere di dimenticare le parole dell’Avant e non credere minimamente che Thomas sia un assassino. Il bel dottor Finnegan è però più che mai convinto e si convincerà ancora di più, che il primogenito di Ridge sia un uomo pericolo e che, in quanto tale, vada fermato anche se la sua amata consorte continuerà a difenderlo.

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn si innamora di Hope?

Finn ha difeso e difenderà a spada tratta Hope ma come mai un tale interessamento da parte sua? Ci sembra in effetti molto strano che il dottore abbia sviluppato un tale attaccamento alla Logan, visto i non proprio buoni rapporti che intercorrono tra lei e sua moglie. A renderlo maggiormente empatico nei confronti della bionda è stato sicuramente il rapporto burrascoso con il padre, ora promesso sposo di Sheila, sua madre, ma ci chiediamo se, in futuro, questo attaccamento – per ora fraterno – possa diventare qualcos’altro.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Steffy e Hope di nuovo in lite per amore?

Se i sentimenti di Finn verso Hope dovessero cambiare – e non ci stupiremmo di un risvolto amoroso tra i due – Steffy potrebbe trovarsi di nuovo a combattere con la sorellastra, per il cuore dello stesso uomo. L’unica novità sarebbe che non si tratta di Liam! Quel che è certo, comunque vada la situazione, è che a Steffy questa strenua difesa della Logan non piacerà per nulla e a lungo andare potrebbe portarla a dichiarare guerra al marito e a imporgli un veto: o lei e la sua famiglia o fuori di casa. E ovviamente potrebbe mai non prendersela pure con Hope, la mela che non cade mai lontano dall’albero? Ovviamente no e che sia per amore o che sia per Thomas o che sia per l’averle voltato comunque le spalle, Steffy Forrester la farà pagare a tutti, compreso all’uomo della sua vita.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.